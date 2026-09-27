ELEIÇÕES

Flávio Bolsonaro acusa CNBB de ajudar PT a espalhar rumor sobre retirada de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil; bispos negam

Flávio criticou a decisão de Dino e acusou o PT de manter uma estrutura organizada para disseminar informações falsas

Estadão

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 21:39

Flávio Bolsonaro Crédito: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo (27) durante entrevista em Goiânia, que o PT contou com ajuda "de gente de dentro da CNBB" para espalhar a notícia falsa de que ele pretende retirar Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira do Brasil.

"A maior fake news da campanha foi essa sobre Nossa Senhora Aparecida. Algo que nunca, não existia esse movimento para tirar ela de ser padroeira do Brasil. Jamais existiu, não tem projeto, não tem nada. E o PT, eu sei hoje, já estava há alguns dias tentando levantar essa fake news. Conseguiu com a ajuda de gente dentro da CNBB. Infelizmente, essa é a realidade", afirmou o senador.

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O candidato do PL criticou a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que reativou postagens sobre o caso derrubadas pelo ministro André Mendonça, também do STF, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Isso que aconteceu hoje, com mais esse canetaço do Flávio Dino, é uma defesa que ele faz da liga da mentira do PT. O PT hoje tem uma liga da mentira. Uma grande teia de perfis falsos, de interfaces pagos com dinheiro público. Uma orquestração para divulgação de fake news", disse ele.

CNBB nega: 'mentira não se combate com outra mentira'

A CNBB negou ter participado da produção ou divulgação de informações falsas. Em nota, a entidade afirmou que não produziu, autorizou ou participou da elaboração ou divulgação de desinformação relacionada ao processo eleitoral.

"A mentira não se combate com outra mentira", afirmou a CNBB.

Como surgiu a associação com Flávio

A história associando o nome de Flávio Bolsonaro ao projeto começou a circular na noite de quinta-feira, 24, depois que o programa Em Pauta, da GloboNews, informou que a Igreja Católica estaria preparando uma reação a uma suposta mobilização de evangélicos em torno de um projeto para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil. A informação foi apresentada como algo que poderia ter repercussão eleitoral entre os católicos.

Horas depois, a própria GloboNews corrigiu a informação e explicou que a proposta havia sido apresentada na Câmara dos Deputados em 2007 e arquivada em 2008. O canal pediu desculpas pelo erro.

Ainda assim, a associação entre o projeto e Flávio Bolsonaro passou a circular nas redes sociais. Segundo o levantamento citado pelo Estadão, foram quase 1 milhão de publicações sobre o assunto em menos de três dias.