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Flávio Bolsonaro amplia vantagem e vai a 53%; Lula tem 47%

Pesquisa é a primeira divulgada neste segundo turno

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 11:25

Lula e Flávio
Lula e Flávio Crédito: Divulgaçao

Pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira (8) mostra que o candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, ampliou a vantagem que teve ao final do primeiro turno sobre o presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com a pesquisa, que é a primeira divulgada neste segundo turno, Flávio aparece com 53% dos votos válidos e Lula com 47%. No primeiro turno da disputa presidencial, com 100% das urnas apuradas, Flávio pontuou 47,03% e Lula 45,16%, uma vantagem para o senador de 1,87 p.p. Pela pesquisa divulgada hoje, a vantagem do candidato do PL é de 6 p.p.

Veja onde haverá 2º turno para governador e quem são os candidatos

Acre: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). Mailza teve 218.760 votos (49,76%) e Rick, 141.859 (32,27%) por Divulgação
Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL). Aziz com 841.846 votos (40,63%) e Maria do Carmo com 507.335 (24,49%) por Divulgação
Dustrito Federal: Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT). Celina com 825.530 (49.93%) e Leandro, 569.930 (34,47%). por Divulgação
DF: Celina teve 825.530 (49.93%) dos votos válidos por Divulgação
DF: Leandro Grass (PT) teve 569.930 (34,47%) dos votos válidos por Divulgação
Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar o segundo turno no Espírito Santo. Pazolini obteve 49,65% dos votos válidos e Ferraço ficou com 34,06% por Divulgação
Rio de Janeiro: Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD). Ruas obteve 49,27% dos votos válidos e Paes com 42,76% por Divulgação
Rio Grande do Norte: Allyson (União) e Cadu de Lula (PT). Allyson obteve 733.089 dos votos válidos (36,94%) e Cadu, 718.300 (36,16%) por Divulgação
Tocantins: Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB). Professora Dorinha com 386.260 dos votos válidos (45,52%) e Vicentinho Jr com 372.848 (43,94%) por Divulgação
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Acre: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). Mailza teve 218.760 votos (49,76%) e Rick, 141.859 (32,27%) por Divulgação

De acordo com o PoderData/Aya, Lula preserva a preferência em segmentos estratégicos do eleitorado, como as mulheres, onde registra 50% das intenções de voto, contra 42% do senador do PL. Flávio vai melhor no Centro-Oeste (54%), no Sudeste (51%) e no Sul (58%) e entre os que cursaram o ensino médio (55%).

Expectativa de vitória

Os eleitores também foram questionados sobre quem tem mais chances de vencer a disputa pelo Palácio do Planalto neste segundo turno, medindo a expectativa de vitória, não de voto: 54% avaliam que Flávio tem mais chances de vencer a eleição, enquanto 37% consideram Lula o candidato com maior probabilidade de vitória. Outros 9% não souberam responder.

Em uma semana, a expectativa de vitória de Flávio Bolsonaro cresceu 9 pontos porcentuais, enquanto a de Lula recuou 11 pontos porcentuais. Na pesquisa anterior, 45% apostavam na vitória do senador, ante 48% que esperavam a reeleição de Lula.

Rejeição

O avanço de Flávio na pesquisa vem acompanhado da queda na sua taxa de rejeição. Nesta nova rodada do PoderData/Aya, 43% dos entrevistados dizem que não votariam "de jeito nenhum" no senador, um recuo de 3 pontos porcentuais em 7 dias. Entre os que rejeitam Lula, a taxa oscilou de 47% para 46%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 a 7 de outubro, por meio de ligações para celulares e telefones fixos, com 3 mil eleitores de todo o País. A margem de erro é der 1,8 ponto porcentual para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo BR-08134/2026.

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Lula Brasil Flávio Bolsonaro 2º Turno

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