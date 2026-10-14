Flávio Bolsonaro confirma presença em debate na Band; Lula também participará

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Esther Morais
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 09:27
O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, confirmou nesta quarta-feira (14) presença no debate presidencial organizado pela Band. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também participará do encontro, marcado para domingo (18), às 20h.
O debate será transmitido ao vivo pela Band TV, BandNews TV, rádios BandNews FM e Bandeirantes, além do canal Band Jornalismo no YouTube, do portal Band.com.br e do aplicativo Bandplay.
A trajetória de Flávio Bolsonaro
A confirmação de Flávio Bolsonaro acontece após o senador sinalizar que não participaria do próximo debate. Posteriormente, ele confirmou por meio das redes sociais que estará presente no encontro.
“Lula, como você é previsível, né? Bastou eu falar que não ia no debate da Band para, no minuto seguinte, você falar que vai. No debate, é claro que eu vou. Só queria que confirmasse. Vou estar lá para esfregar a verdade na sua cara”, disse o senador.