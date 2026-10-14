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Flávio Bolsonaro confirma presença em debate na Band; Lula também participará

Encontro entre os presidenciáveis será realizado neste domingo (18)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 09:27

Flavio Bolsonaro e Lula
Flavio Bolsonaro e Lula Crédito: Agência Senado e Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, confirmou nesta quarta-feira (14) presença no debate presidencial organizado pela Band. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também participará do encontro, marcado para domingo (18), às 20h.

O debate será transmitido ao vivo pela Band TV, BandNews TV, rádios BandNews FM e Bandeirantes, além do canal Band Jornalismo no YouTube, do portal Band.com.br e do aplicativo Bandplay.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

A confirmação de Flávio Bolsonaro acontece após o senador sinalizar que não participaria do próximo debate. Posteriormente, ele confirmou por meio das redes sociais que estará presente no encontro. 

“Lula, como você é previsível, né? Bastou eu falar que não ia no debate da Band para, no minuto seguinte, você falar que vai. No debate, é claro que eu vou. Só queria que confirmasse. Vou estar lá para esfregar a verdade na sua cara”, disse o senador.

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