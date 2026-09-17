ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro cumpre agenda em Vitória da Conquista e diz que vencerá no primeiro turno

“A gente vai ganhar eleição com as regras que estão aí e se Deus quiser, vai ser no primeiro turno”, declarou candidato do PL à Presidência

Pombo Correio

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 16:39

Flávio Bolsonaro em Vitória da Conquista, no interior da Bahia Crédito: Divulgação

Candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) cumpriu, nesta quinta-feira (17), agenda em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, e afirmou que vencerá a eleição no primeiro turno.

“A gente vai ganhar eleição com as regras que estão aí e se Deus quiser, vai ser no primeiro turno”, declarou Flávio.

Flávio voltou a criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal oponente nas eleições, chamou a diplomacia brasileira de “porcaria” e afirmou que “o Brasil vai voltar a ser respeitado no cenário internacional”. “Vou transformar a riqueza que Deus deu para o Brasil em riquezas para a nossa nação brasileira”, acrescentou.

Ao lado de Flávio, o candidato ao Senado e presidente do PL na Bahia, João Roma, declarou que os baianos darão uma resposta nas urnas ao grupo político que governa o estado há duas décadas.

“A gente sabe muito bem que a Bahia não vai bem. A Bahia está perdendo posição perante os seus próprios vizinhos. Nem me refiro aos estados do Sul e Sudeste. A Bahia, que em outro tempo era, sem dúvida nenhuma, destaque entre os estados do Nordeste, sofre porque está há 20 anos com Rui, Jerônimo e Wagner prometendo, mas não entregando”, ressaltou Roma.

O ex-ministro da Cidadania disse ainda que a disputa eleitoral não deve ser tratada como uma “guerra de torcidas” e fez um apelo para que apoiadores ampliem o diálogo com os eleitores nesta reta final da campanha.