Flávio Bolsonaro cumpre agenda em Vitória da Conquista e diz que vencerá no primeiro turno

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Pombo Correio
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 16:39
Candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) cumpriu, nesta quinta-feira (17), agenda em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, e afirmou que vencerá a eleição no primeiro turno.
“A gente vai ganhar eleição com as regras que estão aí e se Deus quiser, vai ser no primeiro turno”, declarou Flávio.
Flávio voltou a criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal oponente nas eleições, chamou a diplomacia brasileira de “porcaria” e afirmou que “o Brasil vai voltar a ser respeitado no cenário internacional”. “Vou transformar a riqueza que Deus deu para o Brasil em riquezas para a nossa nação brasileira”, acrescentou.
Ao lado de Flávio, o candidato ao Senado e presidente do PL na Bahia, João Roma, declarou que os baianos darão uma resposta nas urnas ao grupo político que governa o estado há duas décadas.
“A gente sabe muito bem que a Bahia não vai bem. A Bahia está perdendo posição perante os seus próprios vizinhos. Nem me refiro aos estados do Sul e Sudeste. A Bahia, que em outro tempo era, sem dúvida nenhuma, destaque entre os estados do Nordeste, sofre porque está há 20 anos com Rui, Jerônimo e Wagner prometendo, mas não entregando”, ressaltou Roma.
O ex-ministro da Cidadania disse ainda que a disputa eleitoral não deve ser tratada como uma “guerra de torcidas” e fez um apelo para que apoiadores ampliem o diálogo com os eleitores nesta reta final da campanha.
“Não é uma partida de futebol, não é guerra de torcidas que vamos ter no dia 4 de outubro. Nós vamos escolher o destino da Bahia e o destino do Brasil”, declarou. “A gente ganha eleição é juntando as pessoas. O que temos pela frente é trabalhar para convencer, conversar e mostrar aos nossos irmãos que a Bahia e o Brasil precisam mudar”, emendou.