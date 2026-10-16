ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro defende fim da escala 6x1 e detalha plano de ajuste fiscal

Candidato do PL concedeu, na noite desta sexta-feira (16), entrevista à TV Globo

Pombo Correio

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 22:06

Candidato do PL concedeu, na noite desta sexta-feira (16), entrevista à TV Globo Crédito: Manoella Mello/Globo

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, defendeu, em entrevista à TV Globo nesta sexta-feira (16), o fim da escala 6x1, que foi aprovada e promulgada nesta semana pelo Congresso Nacional.

Flávio votou a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acabou com a jornada de trabalho de seis dias.

“Eu sou a favor de mais liberdade e isso pressupõe que a escala 6x1 seja extinta. (...) Eu rodei o Brasil e ouvi muitos trabalhadores. Eu votei conforme eu ouvi nas ruas”, afirmou.

Ainda na entrevista, Flávio detalhou como fará seu ajuste fiscal, se for eleito presidente. Ele afirmou que cortará ministérios, melhorará a gestão das estatais e que vai securitizar imóveis do governo federal. “Com o presidente Bolsonaro, as estatais deram R$ 18 bilhões de superávit. Com Lula, prejuízo de R$ 36 bilhões. Só aqui é um gap de R$ 54 bilhões”, respondeu.

O candidato do PL também falou em obter novas receitas e citou a exploração de petróleo na margem equatorial. Disse que não vai adotar medidas que prejudiquem os mais pobres. Flávio Bolsonaro garantiu que vai respeitar o resultado das urnas.