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Flávio Bolsonaro diz que resultado do primeiro turno mostra desejo de mudança do brasileiro: 'É o fim da era PT'

Candidato do PL saiu à frente na disputa pela presidência, mas disputará segundo turno com presidente Lula

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 22:01

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro Crédito: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BRENOESAKIFOTO

O senador Flávio Bolsonaro (PL) declarou neste domingo (4) que o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais representa o “fim da era do PT”. Depois de sair à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com quem disputará o segundo turno, o candidato comemorou o desempenho nas urnas e manifestou confiança na próxima etapa da disputa.

“É o fim da era do PT. Está decretado o fim da era do PT. A era do PT que só deixa como legado recorde de mulheres assassinadas, brasileiros endividados, altos impostos, recorde de desesperança, empresas fechadas”, afirmou, ao atacar as gestões petistas.

Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador

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Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho

Com 99,70% das seções totalizadas, Flávio liderava com 56.019.958 votos, equivalentes a 47,09% dos votos válidos. Lula tinha 53.630.628 votos, ou 45,09%. Na atualização das 21h54 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o segundo turno já estava matematicamente definido.

Para o senador, a votação expressa uma demanda por mudança no comando do país. “Eu não poderia estar mais realizado e saber identificar que o Brasil quer mudança. Essa é a leitura do que aconteceu hoje”, declarou.

Flávio destacou o desempenho no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais e afirmou que os levantamentos internos da campanha antecipavam o resultado. “Fiquei muito feliz com resultado em todas regiões, Rio, São Paulo, Minas. Já no primeiro turno, como nossos trackings mostravam", disse.

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Durante a declaração, o candidato mencionou quase 55 milhões de votos, marca superada com o avanço da apuração. “Estou muito feliz de verdade. Quase 55 milhões de brasileiros me deram esse voto de confiança para mudança”, disse.

O senador também criticou institutos de pesquisa que o colocavam atrás na disputa e afirmou que esteve próximo de vencer no primeiro turno.

“Foi por pouco. Mas fiquei muito feliz com a quantidade de Brasileiros que foram às ruas se manifestar, não se omitiram”, afirmou.

Ao falar sobre o segundo turno, Flávio disse enxergar uma “possibilidade real” de vitória daqui a três semanas. Também afirmou que pretende formar um governo que “vai resgatar a democracia” e “vai indicar pelo menos quatro ministros do STF".

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