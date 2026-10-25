'VAMOS USAR NOSSO JURÍDICO'

Flávio Bolsonaro diz que vai pedir anulação da eleição após derrota para Lula: 'É impossível reconhecer'

Senador contesta prorrogação da votação, que também foi solicitada pela campanha do PL

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 22:54

Flávio Bolsonaro não aceitou a derrota Crédito: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que vai pedir à Justiça a anulação das eleições presidenciais após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (25). O candidato derrotado contestou a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou a votação até as 19h, e disse que não reconhece o resultado nas condições em que o pleito ocorreu.

“Vamos usar nosso jurídico, vou pedir anulação das eleições”, declarou. “É impossível reconhecer o resultado das eleições no contexto como essas coisas aconteceram.”

Flávio sustentou que a ampliação do horário provocou tratamento desigual entre eleitores, porque parte das seções já havia encerrado a votação quando a determinação foi comunicada. “Houve uma quebra total de isonomia entre os brasileiros de diversos estados e cidades”, afirmou.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

A prorrogação foi determinada por Zanin após a campanha de Lula apresentar relatos de dificuldades no transporte público que teriam prejudicado o deslocamento de eleitores. Posteriormente, o ministro esclareceu que a medida deveria ser cumprida nos locais onde as urnas permaneciam abertas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, transmitiu a orientação aos tribunais regionais.

A própria campanha de Flávio também havia solicitado ao TSE a extensão do horário de votação. Nesse caso, o pedido abrangia municípios de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a justificativa de que fortes chuvas dificultaram o acesso às seções eleitorais. A solicitação era regional, enquanto a decisão de Zanin teve alcance nacional, com aplicação nas seções ainda abertas.

Ao atacar o ministro, Flávio mencionou a atuação anterior de Zanin como advogado de Lula e acusou o magistrado de interferir na competência da Justiça Eleitoral. “O que aconteceu hoje não foi algo normal, foi algo inaceitável”, disse, chamando o fato de "uma sacanagem".

Flávio encerrou o pronunciamento afirmando: “Eu não vou desistir do meu Brasil”.