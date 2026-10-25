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Flávio Bolsonaro diz que vai pedir anulação da eleição após derrota para Lula: 'É impossível reconhecer'

Senador contesta prorrogação da votação, que também foi solicitada pela campanha do PL

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 22:54

Flávio Bolsonaro não aceitou a derrota
Flávio Bolsonaro não aceitou a derrota Crédito: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que vai pedir à Justiça a anulação das eleições presidenciais após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (25). O candidato derrotado contestou a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou a votação até as 19h, e disse que não reconhece o resultado nas condições em que o pleito ocorreu.

“Vamos usar nosso jurídico, vou pedir anulação das eleições”, declarou. “É impossível reconhecer o resultado das eleições no contexto como essas coisas aconteceram.”

Flávio sustentou que a ampliação do horário provocou tratamento desigual entre eleitores, porque parte das seções já havia encerrado a votação quando a determinação foi comunicada. “Houve uma quebra total de isonomia entre os brasileiros de diversos estados e cidades”, afirmou.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

A prorrogação foi determinada por Zanin após a campanha de Lula apresentar relatos de dificuldades no transporte público que teriam prejudicado o deslocamento de eleitores. Posteriormente, o ministro esclareceu que a medida deveria ser cumprida nos locais onde as urnas permaneciam abertas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, transmitiu a orientação aos tribunais regionais. 

A própria campanha de Flávio também havia solicitado ao TSE a extensão do horário de votação. Nesse caso, o pedido abrangia municípios de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a justificativa de que fortes chuvas dificultaram o acesso às seções eleitorais. A solicitação era regional, enquanto a decisão de Zanin teve alcance nacional, com aplicação nas seções ainda abertas. 

Ao atacar o ministro, Flávio mencionou a atuação anterior de Zanin como advogado de Lula e acusou o magistrado de interferir na competência da Justiça Eleitoral. “O que aconteceu hoje não foi algo normal, foi algo inaceitável”, disse, chamando o fato de "uma sacanagem". 

Flávio encerrou o pronunciamento afirmando: “Eu não vou desistir do meu Brasil”.

Com 99,9% das urnas apuradas, Lula tinha 51,79% dos votos válidos, o equivalente a 64.255.891 votos. Flávio Bolsonaro somava 48,21%, com 59.825.984 votos, uma diferença de quase 4,5 milhões de votos. 

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