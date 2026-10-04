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'Flávio Bolsonaro é tocar fogo no país', diz Geddel Vieira Lima ao deixar o Palácio de Ondina

'Eu acho que isso ninguém quer, nem o empresariado nem a população', diz ele

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21:20

Pouco depois da apuração de mais de 90% das urnas para presidente do país, com vantagem para o candidato do PL Flávio Bolsonaro, o líder do MDB Geddel Vieira Lima comentou os números. 'Flávio Bolsonaro é tocar fogo no país ano que vem. Eu acho que isso ninguém quer, nem o empresariado nem a população', diz ele, ao deixar o Palácio de Ondina.

'Não dá para comparar o perfil democrático, gerencial, de experiência de Lula e do Flávio Bolsonaro. A minha perspectiva é que a gente vai para cima no segundo turno pra ganhar a eleição', declara.

Geddel Vieira Lima ao deixar o Palácio de Ondina
Geddel Vieira Lima ao deixar o Palácio de Ondina Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

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