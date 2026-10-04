APURAÇÃO

'Flávio Bolsonaro é tocar fogo no país', diz Geddel Vieira Lima ao deixar o Palácio de Ondina

'Eu acho que isso ninguém quer, nem o empresariado nem a população', diz ele

Bruno Wendel

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21:20

Pouco depois da apuração de mais de 90% das urnas para presidente do país, com vantagem para o candidato do PL Flávio Bolsonaro, o líder do MDB Geddel Vieira Lima comentou os números. 'Flávio Bolsonaro é tocar fogo no país ano que vem. Eu acho que isso ninguém quer, nem o empresariado nem a população', diz ele, ao deixar o Palácio de Ondina.

'Não dá para comparar o perfil democrático, gerencial, de experiência de Lula e do Flávio Bolsonaro. A minha perspectiva é que a gente vai para cima no segundo turno pra ganhar a eleição', declara.