Flávio Bolsonaro fará comício no Farol da Barra no dia 17 de outubro

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Pombo Correio
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 19:48
O candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, fará no próximo sábado (17) um comício no Farol da Barra, em Salvador. O ato está marcado para começar às 15h22 e vai reunir lideranças da oposição na Bahia.
Entre os nomes confirmados para participar do evento, estão o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), o ex-ministro da Cidadania João Roma (PL), além de deputados, vereadores e outras lideranças políticas da oposição no estado.
A trajetória de Flávio Bolsonaro