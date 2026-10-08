ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro fará comício no Farol da Barra no dia 17 de outubro

O ato está marcado para começar às 15h22 e vai reunir lideranças da oposição na Bahia

Pombo Correio

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 19:48

Candidato ao Senado do PL, Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução/Partido Liberal

O candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, fará no próximo sábado (17) um comício no Farol da Barra, em Salvador. O ato está marcado para começar às 15h22 e vai reunir lideranças da oposição na Bahia.

Entre os nomes confirmados para participar do evento, estão o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), o ex-ministro da Cidadania João Roma (PL), além de deputados, vereadores e outras lideranças políticas da oposição no estado.