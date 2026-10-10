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Flávio Bolsonaro faz apelo por novos votos e reafirma que receberá faixa presidencial do pai

Candidato afirmou que pretende governar com as mulheres no centro de sua gestão

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 18:36

Flávio Bolsonaro faz apelo por novos votos e reafirma que receberá faixa presidencial do pai
Flávio Bolsonaro faz apelo por novos votos e reafirma que receberá faixa presidencial do pai Crédito: Reprodução/Tv Globo

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) pediu a apoiadores que busquem novos votos para sua candidatura e voltou a afirmar que receberá a faixa presidencial das mãos do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), caso seja eleito.

"Faltam 15 dias. Me ajuda, vamos arrumar mais um votinho", disse durante encontro com mulheres no Rio de Janeiro, neste sábado (10).

Flávio também criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atribuindo à atual gestão recordes de violência contra mulheres, impostos elevados e fechamento de indústrias. "A gente não aguenta mais uma hora com esse presidente", afirmou

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

O senador prometeu ampliar políticas de proteção às mulheres e de inclusão de pessoas com deficiência, com ações em diferentes ministérios. Na área de combate à violência doméstica, propôs casas de acolhimento para vítimas, financiamento para iniciativas de autonomia econômica e monitoramento de agressores com medidas protetivas, por meio de tornozeleiras eletrônicas e alertas à polícia quando houver aproximação das vítimas.

Na área da Educação, se comprometeu a ampliar o suporte federal aos governos estaduais, dar atenção à saúde mental dos professores e criar espaços de acolhimento para estudantes autistas em crise.

No evento, assinou um termo de compromisso para dar continuidade a políticas de Jair Bolsonaro para a comunidade surda.

Flávio ainda defendeu mudanças no currículo escolar, com maior ênfase em empreendedorismo, educação física, esporte e conteúdos voltados à preparação dos jovens para o mercado de trabalho. O candidato afirmou que pretende governar ouvindo os grupos atendidos pelas políticas públicas e colocar as mulheres no centro de sua gestão.

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