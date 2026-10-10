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Flávio Bolsonaro faz apelo por novos votos e reafirma que receberá faixa presidencial do pai

Candidato afirmou que pretende governar com as mulheres no centro de sua gestão

Estadão

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 18:36

Flávio Bolsonaro faz apelo por novos votos e reafirma que receberá faixa presidencial do pai Crédito: Reprodução/Tv Globo

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) pediu a apoiadores que busquem novos votos para sua candidatura e voltou a afirmar que receberá a faixa presidencial das mãos do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), caso seja eleito.

"Faltam 15 dias. Me ajuda, vamos arrumar mais um votinho", disse durante encontro com mulheres no Rio de Janeiro, neste sábado (10).

Flávio também criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atribuindo à atual gestão recordes de violência contra mulheres, impostos elevados e fechamento de indústrias. "A gente não aguenta mais uma hora com esse presidente", afirmou

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

O senador prometeu ampliar políticas de proteção às mulheres e de inclusão de pessoas com deficiência, com ações em diferentes ministérios. Na área de combate à violência doméstica, propôs casas de acolhimento para vítimas, financiamento para iniciativas de autonomia econômica e monitoramento de agressores com medidas protetivas, por meio de tornozeleiras eletrônicas e alertas à polícia quando houver aproximação das vítimas.

Na área da Educação, se comprometeu a ampliar o suporte federal aos governos estaduais, dar atenção à saúde mental dos professores e criar espaços de acolhimento para estudantes autistas em crise.

No evento, assinou um termo de compromisso para dar continuidade a políticas de Jair Bolsonaro para a comunidade surda.