ELEIÇÕES

Flávio Bolsonaro faz motocarreata em dia da campanha e diz que vai levar 'padrão Einstein' ao SUS

Flávio disse que pretende ampliar o uso de tecnologia e inteligência artificial no SUS



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 16:57

Flávio Bolsonaro gravou vídeo Crédito: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que disputa a Presidência da República, afirmou neste sábado (29) que pretende nomear o médico Cláudio Lottenberg para o Ministério da Saúde caso vença a eleição. De acordo com o candidato, a indicação tem como objetivo aplicar no Sistema Único de Saúde (SUS) um modelo inspirado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Além de buscar o que definiu como "padrão Einstein" na rede pública, Flávio disse que pretende ampliar o uso de tecnologia e inteligência artificial no SUS. Lottenberg é atualmente presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, do Instituto Coalizão Saúde e da Confederação Israelita do Brasil (Conib).

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Lottenberg é oftalmologista e se formou em medicina pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo.

Durante a agenda de campanha em Angra dos Reis (RJ), Flávio foi questionado sobre declarações anteriores de Lottenberg a respeito da atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de coronavírus. O senador afirmou que não pretende concentrar a campanha em divergências do passado.

"Estou olhando para frente, não adianta ficar discutindo o passado. Eu acredito que muita coisa que a gente passou, da pandemia até agora, ninguém tem certeza exatamente do que deu certo, o que não deu", disse o candidato a jornalistas.

Flávio cumpre agenda eleitoral no litoral do Rio de Janeiro neste sábado. Entre os compromissos estão uma "motocarreata", com participação de motos e carros, e uma "barqueata", com embarcações.