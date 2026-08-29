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Flávio Bolsonaro faz motocarreata em dia da campanha e diz que vai levar 'padrão Einstein' ao SUS

Flávio disse que pretende ampliar o uso de tecnologia e inteligência artificial no SUS

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Wladmir Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 16:57

Flávio Bolsonaro gravou vídeo
Flávio Bolsonaro gravou vídeo Crédito: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que disputa a Presidência da República, afirmou neste sábado (29) que pretende nomear o médico Cláudio Lottenberg para o Ministério da Saúde caso vença a eleição. De acordo com o candidato, a indicação tem como objetivo aplicar no Sistema Único de Saúde (SUS) um modelo inspirado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Além de buscar o que definiu como "padrão Einstein" na rede pública, Flávio disse que pretende ampliar o uso de tecnologia e inteligência artificial no SUS. Lottenberg é atualmente presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, do Instituto Coalizão Saúde e da Confederação Israelita do Brasil (Conib).

Por que Lula e Flávio Bolsonaro não foram ao debate da Band?

O senador Flávio Bolsonaro condicionou sua ida à presença do petista e justificou a ausência em vídeo publicado nas redes sociais durante a transmissão. por Reprodução/Partido Liberal
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva optou por não participar do encontro e, no mesmo horário, teve entrevista gravada exibida pela Record. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Com apenas três candidatos no palco, o encontro de ontem registrou o menor número de participantes em uma estreia de debates presidenciais na TV brasileira desde a redemocratização em 1989. por Reprodução/YouTube/Band
Romeu Zema cancelou a participação de última hora, alegando que a mudança de data do debate perdeu o propósito com a ausência de Lula. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
O escritor Augusto Cury chegou a anunciar que boicotaria o debate na porta da emissora, mas recuou após conversar com a direção de jornalismo da Band. por Divulgação/Avante
O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado chamou os ausentes de "fujões" e defendeu a punição de candidatos que faltarem a debates. por Lula Marques/Agência Brasil
O candidato do partido Missão, Renan Santos, levou fraldas com os nomes dos adversários e focou propostas na área de segurança pública. por Divulgação/Partido Missão
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O senador Flávio Bolsonaro condicionou sua ida à presença do petista e justificou a ausência em vídeo publicado nas redes sociais durante a transmissão. por Reprodução/Partido Liberal

Lottenberg é oftalmologista e se formou em medicina pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo.

Durante a agenda de campanha em Angra dos Reis (RJ), Flávio foi questionado sobre declarações anteriores de Lottenberg a respeito da atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de coronavírus. O senador afirmou que não pretende concentrar a campanha em divergências do passado.

"Estou olhando para frente, não adianta ficar discutindo o passado. Eu acredito que muita coisa que a gente passou, da pandemia até agora, ninguém tem certeza exatamente do que deu certo, o que não deu", disse o candidato a jornalistas.

Flávio cumpre agenda eleitoral no litoral do Rio de Janeiro neste sábado. Entre os compromissos estão uma "motocarreata", com participação de motos e carros, e uma "barqueata", com embarcações.

Também participam das atividades o candidato a vice-presidente, Alfredo Gaspar (PL), o candidato ao governo fluminense, Douglas Ruas (PL), os candidatos ao Senado Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL) e o candidato a deputado federal Renato Araújo (PL-RJ).

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