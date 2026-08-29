Flávio Bolsonaro faz motocarreata em dia da campanha e diz que vai levar 'padrão Einstein' ao SUS

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Wladmir Pinheiro
Estadão
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 16:57
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que disputa a Presidência da República, afirmou neste sábado (29) que pretende nomear o médico Cláudio Lottenberg para o Ministério da Saúde caso vença a eleição. De acordo com o candidato, a indicação tem como objetivo aplicar no Sistema Único de Saúde (SUS) um modelo inspirado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.
Além de buscar o que definiu como "padrão Einstein" na rede pública, Flávio disse que pretende ampliar o uso de tecnologia e inteligência artificial no SUS. Lottenberg é atualmente presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, do Instituto Coalizão Saúde e da Confederação Israelita do Brasil (Conib).
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Lottenberg é oftalmologista e se formou em medicina pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo.
Durante a agenda de campanha em Angra dos Reis (RJ), Flávio foi questionado sobre declarações anteriores de Lottenberg a respeito da atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de coronavírus. O senador afirmou que não pretende concentrar a campanha em divergências do passado.
"Estou olhando para frente, não adianta ficar discutindo o passado. Eu acredito que muita coisa que a gente passou, da pandemia até agora, ninguém tem certeza exatamente do que deu certo, o que não deu", disse o candidato a jornalistas.
Flávio cumpre agenda eleitoral no litoral do Rio de Janeiro neste sábado. Entre os compromissos estão uma "motocarreata", com participação de motos e carros, e uma "barqueata", com embarcações.
Também participam das atividades o candidato a vice-presidente, Alfredo Gaspar (PL), o candidato ao governo fluminense, Douglas Ruas (PL), os candidatos ao Senado Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL) e o candidato a deputado federal Renato Araújo (PL-RJ).