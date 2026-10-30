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Flávio Bolsonaro indica Rogério Marinho para o Senado e diz que quer disputar Presidência antes de 2030

Em live no Instagram, senador afirmou que pretende liderar a oposição a Lula e apostou que uma crise econômica pode derrubar o presidente antes do fim do mandato

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 22:12

'Brasil vai quebrar', disse Flavio
'Brasil vai quebrar', disse Flavio Crédito: Reprodução/Instagram

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrotado na disputa presidencial do último domingo (25), anunciou que pretende indicar o senador Rogério Marinho (PL-RN) para a presidência do Senado e afirmou que deseja concorrer novamente ao Palácio do Planalto antes de 2030. As declarações foram feitas nesta sexta-feira (30), durante uma transmissão ao vivo em seu perfil no Instagram.

Na live, Flávio também sinalizou que pretende assumir a liderança da oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sem reconhecer a vitória do petista, ele demonstrou descrença na possibilidade de reverter o resultado eleitoral por meio de questionamentos à Justiça.

"Com o atual cenário, com as pessoas que estão no Supremo Tribunal Federal e que estão no TSE, eu de verdade tenho dificuldade de acreditar que vai haver algo de efetivo que possa ser feito ali, que o direito seja respeitado, que a lei valha para todos nesse momento", afirmou.

Veja imagens de Flávio Bolsonaro com família fora do Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28). por Reprodução / NBC
Ele estava acompanhado da esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das duas filhas, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro. por Reprodução / NBC
Segundo dados do site de monitoramento de voos FlightAware, o jatinho particular, modelo Gulfstream G400, pousou por volta das 10h20, no horário de Brasília, no aeroporto executivo de Opa-locka, na região de Miami. por Reprodução / NBC
Voo passou pelo Equador, antes de ir para os EUA  por Reprodução / NBC
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28). por Reprodução / NBC

Para o senador, a principal frente de resistência ao governo deve ser o Congresso Nacional, especialmente o Senado. Foi nesse contexto que anunciou o apoio a Rogério Marinho para comandar a Casa. O parlamentar potiguar teria como possível adversário o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Flávio também criticou eventuais negociações políticas que envolvam a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai dele. "Essas tentativas de negociação usando como moeda de troca a liberdade do presidente Bolsonaro são nojentas", declarou.

'Brasil vai quebrar'

Durante a transmissão, Flávio afirmou acreditar que a situação econômica do país pode se deteriorar durante o governo Lula e provocar a saída antecipada do presidente do cargo.

"Se Lula fizer o que prometeu na campanha, o Brasil vai quebrar ainda mais rápido", disse. Em seguida, acrescentou que o cenário econômico poderia derrubar o petista "muito antes do que muita gente imagina".

O senador também afirmou que pretende manter contato com apoiadores e exercer a liderança política que, segundo ele, recebeu do eleitorado.

Nova candidatura antes de 2030

Flávio ainda deixou aberta a possibilidade de disputar novamente a Presidência da República em um prazo inferior a quatro anos. Ao falar sobre a possibilidade de enfrentar novos desafios políticos, declarou: "Para disputar mais uma eleição para presidente da República, eu não estou falando de 2030, não. Eu estou falando de antes disso."

O senador também voltou a comentar sua saída do Brasil após o resultado eleitoral. Ele deixou o país pela Argentina e seguiu de avião para os Estados Unidos.

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