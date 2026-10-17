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Flávio Bolsonaro participa de comício no Farol da Barra neste sábado (17)

O evento terá a presença do ex-prefeito da capital ACM Neto (União Brasil), do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), e do presidente do PL na Bahia, João Roma

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 05:30

Flávio Bolsonaro participa de comício no Farol da Barra neste sábado (17)
Flávio Bolsonaro participa de comício no Farol da Barra neste sábado (17) Crédito: Charles Vieira/Divulgação

O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), participa, neste sábado (17), em Salvador, de um grande comício no Farol da Barra, ao lado do ex-prefeito da capital ACM Neto (União Brasil), do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), e do presidente do PL na Bahia, João Roma.

O evento também reunirá deputados e outras lideranças políticas da Bahia. Antes do comício, será realizado o “Bloquinho do 22”, uma mobilização que levará o clima de Carnaval Verde e Amarelo à orla de Salvador.

A concentração terá início às 15h, no Morro do Cristo, de onde os participantes seguirão em direção ao Farol da Barra, local do comício.

Apoiador de Flávio Bolsonaro, o ex-prefeito ACM Neto tem defendido que uma eventual vitória do candidato do PL à Presidência representa uma oportunidade de mudança no país.

Neto criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e citou problemas enfrentados pela população baiana, ao citar a fila da regulação e a crise de violência.

“De um lado, é uma opção de continuar vivendo o que eu considero já um passado. A outra opção é dar oportunidade para um novo futuro, para um novo momento, para o Brasil e para os brasileiros. Depois que estive com Flávio e conversamos sobre os compromissos dele com a Bahia, saí convencido de que esse era o caminho a seguir, de apoiar Flávio, de apostar na mudança política do Brasil e de acreditar que ele vai ser um presidente comprometido com a Bahia e com o Nordeste”, afirmou.

O ex-prefeito destacou que espera, em caso de vitória de Flávio, viabilizar projetos de infraestrutura considerados estratégicos para o desenvolvimento da Bahia.

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