Flávio Bolsonaro passa de 87% dos votos em cidade brasileira; veja onde

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Esther Morais
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 06:38
O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) teve seus maiores percentuais de votação concentrados em municípios do Sul do Brasil. O melhor desempenho foi registrado em Nova Pádua (RS), onde o político recebeu 87,02% dos votos válidos no primeiro turno das Eleições 2026.
O Rio Grande do Sul aparece com destaque no ranking: seis dos dez municípios onde Flávio obteve os maiores percentuais estão no estado. Paraná, Mato Grosso e Pará também aparecem entre as cidades com os melhores resultados do candidato.
Deputados federais da Bahia mais votados na eleição de 2026 (em ordem alfabética)
Nova Pádua (RS): 87,02%
Novo Progresso (PA): 84,13%
Quatro Pontes (PR): 83,35%
Nova Bassano (RS): 83,19%
Vespasiano Corrêa (RS): 82,83%
Pinto Bandeira (RS): 82,79%
Itanhangá (MT): 82,61%
Nova Santa Rosa (PR): 82,57%
Arroio do Padre (RS): 82,54%
Monte Belo do Sul (RS): 82,51%