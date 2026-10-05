ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro passa de 87% dos votos em cidade brasileira; veja onde

Seis dos dez municípios onde Flávio obteve os maiores percentuais estão no RS

Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 06:38

Flávio Bolsonaro Crédito: Samuel Pancher/Metrópoles

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) teve seus maiores percentuais de votação concentrados em municípios do Sul do Brasil. O melhor desempenho foi registrado em Nova Pádua (RS), onde o político recebeu 87,02% dos votos válidos no primeiro turno das Eleições 2026.

O Rio Grande do Sul aparece com destaque no ranking: seis dos dez municípios onde Flávio obteve os maiores percentuais estão no estado. Paraná, Mato Grosso e Pará também aparecem entre as cidades com os melhores resultados do candidato.

Deputados federais da Bahia mais votados na eleição de 2026 (em ordem alfabética) 1 de 39

Veja as 10 cidades onde Flávio Bolsonaro teve os maiores percentuais:

Nova Pádua (RS): 87,02%

Novo Progresso (PA): 84,13%

Quatro Pontes (PR): 83,35%

Nova Bassano (RS): 83,19%

Vespasiano Corrêa (RS): 82,83%

Pinto Bandeira (RS): 82,79%

Itanhangá (MT): 82,61%

Nova Santa Rosa (PR): 82,57%

Arroio do Padre (RS): 82,54%