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Flávio Bolsonaro passa de 87% dos votos em cidade brasileira; veja onde

Seis dos dez municípios onde Flávio obteve os maiores percentuais estão no RS

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 06:38

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro Crédito: Samuel Pancher/Metrópoles

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) teve seus maiores percentuais de votação concentrados em municípios do Sul do Brasil. O melhor desempenho foi registrado em Nova Pádua (RS), onde o político recebeu 87,02% dos votos válidos no primeiro turno das Eleições 2026.

O Rio Grande do Sul aparece com destaque no ranking: seis dos dez municípios onde Flávio obteve os maiores percentuais estão no estado. Paraná, Mato Grosso e Pará também aparecem entre as cidades com os melhores resultados do candidato.

Deputados federais da Bahia mais votados na eleição de 2026 (em ordem alfabética)

Adolfo Viana (PSDB) por Câmara dos Deputados
Afonso Florence (PT) por Câmara dos Deputados
Alice Portugal (PCdoB) por Câmara dos Deputados
Antonio Brito (PSD) por Câmara dos Deputados
Cacá Leão (PP) por Divulgação
Capitão Alden (PL) por Câmara dos Deputados
Cláudio Cajado (PP) por Câmara dos Deputados
Charles Fernandes (PSD) por Câmara dos Deputados
Dal Barreto (União Brasil) por Câmara Federal
Daniel Alencar (PSD) por Divulgação
Daniel Almeida (PC do B) por PC do B na Câmara
Diego Coronel (Republicanos) por Câmara dos Deputados
Doutora Raissa Soares (PL) por Divulgação
Elmar Nascimento (União Brasil) por Câmara dos Deputados
Ditinho Avivip (União) por Reprodução
Elmo Vaz (Avante) por Divulgação
Félix Mendonça Júnior (PDT) por Câmara dos Deputados
Ivoneide Caetano (PT) por Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes (PSD) por Câmara dos Deputados
João Carlos Bacelar (PL) por Câmara dos Deputados
Jorge Solla (PT) por Câmara dos Deputados
José Rocha (União) por Câmara dos Deputados
Joseildo Ramos (PT) por Câmara dos Deputados
Leur Lomanto Júnior (União) por Câmara dos Deputados
Leo Prates (Republicanos) por Divulgação
Lucas Reis (PT) por Divulgação
Maria Marighella (PT) por Fernando Frazão/Agência Brasil
Mário Negromonte Jr. (PSB) por Câmara dos Deputados
Márcio Marinho (Republicanos) por Câmara dos Deputados
Neto Carletto (Avante) por Câmara dos Deputados
Olivia Santana (PCdoB) por Divulgação
Pastor Sargento Isidório (Avante) por Câmara dos Deputados
Paulo Azi (União Brasil) por Câmara dos Deputados
Raimundo Costa (PSD) por Câmara dos Deputados
Ricardo Maia (MDB) por Câmara dos Deputados
Roberta Roma (PL) por Câmara dos Deputados
Sandro Filho (PP) por Reprodução
Sérgio Brito (PSD) por Câmara dos Deputados
Valmir Assunção (PT) por Câmara dos Deputados
1 de 39
Adolfo Viana (PSDB) por Câmara dos Deputados

Veja as 10 cidades onde Flávio Bolsonaro teve os maiores percentuais:

Nova Pádua (RS): 87,02%

Novo Progresso (PA): 84,13%

Quatro Pontes (PR): 83,35%

Nova Bassano (RS): 83,19%

Vespasiano Corrêa (RS): 82,83%

Pinto Bandeira (RS): 82,79%

Itanhangá (MT): 82,61%

Nova Santa Rosa (PR): 82,57%

Arroio do Padre (RS): 82,54%

Monte Belo do Sul (RS): 82,51%

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