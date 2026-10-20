PROMESSA

Flávio Bolsonaro promete ressuscitar Perse: 'vou salvar setor de shows e artistas vão prosperar'

Programa foi criado em 2021 para reduzir os impactos da pandemia e previa alíquota zero para tributos federais sobre as receitas de turismo, cultura, hotelaria e eventos

Estadão

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 12:49

Flávio Bolsonaro participa de comício no Farol da Barra neste sábado (17) Crédito: Charles Vieira/Divulgação

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, prometeu nesta terça-feira (20) ressuscitar a política de renúncia fiscal no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), em um aceno à classe artística e ao setor de eventos.

"Vou restabelecer o Perse para todos os setores de eventos culturais, shows e turismo, que hoje estão sufocados. Vou salvar o setor de shows, porque onde têm eventos, o comércio vende mais, o taxista e o Uber faturam, os pequenos artistas prosperam e a economia gira", declarou, em vídeo publicado em suas redes sociais.