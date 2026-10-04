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Flávio Bolsonaro quer receber faixa presidencial do pai se vencer eleição, diz mãe

Rogéria Bolsonaro afirma que prioridade do filho será rever punições relacionadas ao 8 de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18:15

Flávio Bolsonaro e a mãe Rogéria
Flávio Bolsonaro e a mãe Rogéria Crédito: Reprodução

Rogéria Bolsonaro (PL-RJ), mãe do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), afirmou neste domingo (4) que o filho deseja receber a faixa presidencial das mãos de Jair Bolsonaro caso vença a eleição. O ex-presidente está preso, e a possibilidade mencionada por ela dependeria de sua soltura.

“E, se Deus quiser, ele vai botar a faixa no Flávio no dia da posse. Se Deus quiser, vai. Essa é a vontade do Flávio”, declarou a ex-vereadora, que disputa uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro.

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Segundo Rogéria, a “prioridade número um” de Flávio será aplicar “critérios de proporcionalidade” às punições dos presos pela tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. Na declaração, ela incluiu a libertação de Jair Bolsonaro entre as medidas defendidas.

“Não é justo o que está acontecendo. Que se pague quem fez errado, dentro da proporcionalidade. É a lei sendo cumprida. (...) O pessoal do 8 de Janeiro e do Jair, que também foi preso injustamente”, afirmou.

O que prevê o protocolo da posse

A intenção relatada por Rogéria diverge do protocolo federal, que atribui ao presidente que encerra o mandato a recepção de seu sucessor. O artigo 40 do Decreto nº 70.274, de 1972, determina que o governante aguarde o presidente eleito na porta principal do Palácio do Planalto.

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A entrega da faixa, porém, não é uma exigência constitucional nem determina a validade da posse. O adereço também pode ser transmitido pelo vice-presidente ou, seguindo a linha sucessória, pelos presidentes da Câmara, do Senado ou do Supremo Tribunal Federal (STF). A passagem da faixa não tem nenhum efeito jurídico e é apenas simbólica. 

Quando o presidente que deixa o cargo decide não comparecer, cabe ao cerimonial da nova gestão organizar a transmissão. A ausência de uma definição legal para essa situação já levou à adoção de diferentes formatos.

Em 2023, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu a faixa de representantes da sociedade civil após Bolsonaro não participar da cerimônia. Em 1985, José Sarney (MDB) recebeu o adereço diretamente do cerimonial diante da recusa do general João Figueiredo, último presidente da ditadura militar.

A legislação também não prevê que o presidente eleito possa vetar formalmente a participação do antecessor se ele decidir seguir o protocolo.

Rogéria disputa vaga na Câmara pelo Rio

Após votar, Rogéria também comentou o contato com os filhos Carlos e Eduardo Bolsonaro e as expectativas da família para a eleição.

“Falei com o Carlos e o Eduardo ontem. A família sempre está unida. É a base de toda a família, a união dos filhos. O Eduardo está com o coração apertado porque está longe [morando nos EUA]. E o Carlos [candidato a senador por Santa Catarina] está muito otimista”, disse.

Ex-esposa de Jair Bolsonaro, ela concorre à Câmara dos Deputados pelo PL do Rio de Janeiro. Sua campanha busca o eleitorado conservador, com pautas ligadas à direita fluminense.

“A minha candidatura é ideológica, em defesa da família e da liberdade. A gente está com muita esperança [de vencer]”, declarou.

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