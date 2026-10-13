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Flávio Bolsonaro receberá Título de Cidadão de Salvador no próximo sábado (17)

Senador e candidato à Presidência receberá a honraria das mãos do vereador Cezar Leite (PL), no sábado (17), no Farol da Barra, às 15h

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 17:49

O senador Flávio Bolsonaro condicionou sua ida à presença do petista e justificou a ausência em vídeo publicado nas redes sociais durante a transmissão.
Senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) Crédito: Reprodução/Partido Liberal

A Câmara Municipal de Salvador aprovou, na sessão ordinária desta terça-feira (13), a Resolução nº 3.592/2026, publicada no Diário Oficial no dia 10 de julho, para a concessão do Título de Cidadão de Salvador ao senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O senador receberá a honraria das mãos do vereador Cezar Leite (PL), no sábado (17), no Farol da Barra, às 15h, ocasião em que a sede da Câmara será transferida para o local.

O Título de Cidadão de Salvador é uma honraria concedida a pessoas nascidas fora da capital baiana que tenham prestado relevantes serviços ao município de Salvador.

A proposição foi apresentada pela Mesa Diretora da Casa, com a justificativa dos relevantes serviços prestados por Flávio à sociedade e de sua contribuição para o fortalecimento dos valores democráticos, institucionais e sociais “que refletem no desenvolvimento da cidade de Salvador”. A atuação na vida pública nacional, com expressiva participação em pautas de interesse público, especialmente nas áreas de segurança pública, desenvolvimento econômico e defesa de princípios democráticos, também foi destacada.

O presidente da Câmara, vereador Carlos Muniz (PSDB), que conduziu a abertura da sessão, explicou que, por se tratar de uma Casa democrática, foi aprovada a transferência da sede da Câmara para o Farol da Barra no sábado, para a entrega do título. “Foi um pedido do vereador Cezar Leite aprovado no plenário da Câmara e já está tudo certo para que aconteça. Nós aqui somos democráticos, o que a maioria decidir está decidido”, enfatizou.

Leite ressaltou a importância de reconhecer lideranças políticas que, segundo ele, contribuem para o debate de temas relevantes para a população de Salvador, principalmente no campo da segurança pública.

“Essa homenagem é uma forma de reconhecer a atuação de Flávio Bolsonaro e sua defesa de pautas que interessam aos cidadãos, como a segurança pública e economia”, pontuou.

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