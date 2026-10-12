MUDO

Flávio Bolsonaro reclama de propaganda eleitoral exibida sem som: 'Não vão calar minha voz'

Declarações aparecem em vídeo nas suas redes sociais; TSE informou que vai apurar

Estadão

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 16:15

Flávio Bolsonaro Crédito: KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, reclamou nesta segunda-feira (12) sobre a transmissão da sua propaganda eleitoral na televisão ter ocorrido sem som. As declarações aparecem em vídeo nas suas redes sociais.

O senador do Rio de Janeiro se referiu ao horário eleitoral do segundo turno exibido no horário do almoço desta segunda. A propaganda do seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi transmitida normalmente.

"Hoje, pela primeira vez na história de uma campanha presidencial, o meu programa eleitoral foi transmitido sem som. É isso mesmo, mudo", disse Flávio. "Você acredita em coincidência? Cara, não. Não acredito, não existe coincidência. Vocês acham que vão calar a minha voz? Não vão calar, não vão conseguir, não adianta."

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

O candidato do PL também pediu para que os seus eleitores compartilhem a sua propaganda na internet, com áudio. "Ninguém vai calar a voz do povo brasileiro", declarou.

De acordo com o plano de mídia do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a transmissão das propagandas eleitorais são de responsabilidade de um "pool" de emissoras. A reportagem enviou questionamentos ao Tribunal e ao "pool", mas não obteve resposta.

Apuração