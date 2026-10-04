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Flávio Bolsonaro tem 47,86% e Lula, 44,19%: veja como está a apuração para presidente

Acompanhe a apuração em tempo real

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20:46

Flávio e Lula
Flávio e Lula Crédito: Agencia brasil

Com 92,41% das urnas apuradas na noite deste domingo (4), Flávio Bolsonaro registra 47,86% dos votos válidos na disputa pela Presidência da República. Lula aparece com 44,19%.

Flávio Bolsonaro soma 52.560.298 votos, enquanto Lula tem 48.530.934. Os números são parciais e são atualizados conforme a apuração avança.

PRESIDENTE: ACOMPANHE A APURAÇÃO EM TEMPO REAL

GOVERNADOR: ACOMPANHE A APURAÇÃO EM TEMPO REAL

Flávio Bolsonaro vota logo após a abertura das urnas no Rio neste domingo

Flávio Bolsonaro vota logo após a abertura das urnas no Rio neste domingo por Reprodução/TV Globo
Flávio Bolsonaro vota logo após a abertura das urnas no Rio neste domingo por Reprodução/TV Globo
Flávio Bolsonaro vota logo após a abertura das urnas no Rio neste domingo por Reprodução/TV Globo
Flávio Bolsonaro por BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BRENOESAKIFOTO
O senador Flávio Bolsonaro condicionou sua ida à presença do petista e justificou a ausência em vídeo publicado nas redes sociais durante a transmissão. por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
Flávio Bolsonaro em Vitória da Conquista, no interior da Bahia por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
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Flávio Bolsonaro vota logo após a abertura das urnas no Rio neste domingo por Reprodução/TV Globo

A diferença entre os dois candidatos é de pouco mais de 4 milhões de votos até as 20h45.

Lula vota em São Bernardo e diz estar confiante na vitória: 'Estou certo de que podemos ganhar as eleições'

Lula vota em São Bernardo e diz estar confiante na vitória: 'Estou certo de que podemos ganhar as eleições' por Reprodução/Globonews
Lula vota em São Bernardo e diz estar confiante na vitória: 'Estou certo de que podemos ganhar as eleições' por Reprodução/Globonews
Lula vota em São Bernardo e diz estar confiante na vitória: 'Estou certo de que podemos ganhar as eleições' por Reprodução/Globonews
Lula vota em São Bernardo e diz estar confiante na vitória: 'Estou certo de que podemos ganhar as eleições' por Reprodução/Globonews
Lula vota em São Bernardo e diz estar confiante na vitória: 'Estou certo de que podemos ganhar as eleições' por Reprodução/Globonews
Lula vota em São Bernardo e diz estar confiante na vitória: 'Estou certo de que podemos ganhar as eleições' por Reprodução/Globonews
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Lula vota em São Bernardo e diz estar confiante na vitória: 'Estou certo de que podemos ganhar as eleições' por Reprodução/Globonews

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