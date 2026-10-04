ELEIÇÕES

Flávio Bolsonaro tem 47,86% e Lula, 44,19%: veja como está a apuração para presidente

Acompanhe a apuração em tempo real

Wladmir Pinheiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20:46

Flávio e Lula Crédito: Agencia brasil

Com 92,41% das urnas apuradas na noite deste domingo (4), Flávio Bolsonaro registra 47,86% dos votos válidos na disputa pela Presidência da República. Lula aparece com 44,19%.

Flávio Bolsonaro soma 52.560.298 votos, enquanto Lula tem 48.530.934. Os números são parciais e são atualizados conforme a apuração avança.

Flávio Bolsonaro vota logo após a abertura das urnas no Rio neste domingo 1 de 8

A diferença entre os dois candidatos é de pouco mais de 4 milhões de votos até as 20h45.