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Flávio Bolsonaro tem 52,7% dos votos válidos contra 47,3% de Lula no segundo turno, aponta Ipespe

Levantamento ouviu 1.500 eleitores em todo o Brasil entre os dias 6 e 8 de outubro; disputa pela Presidência será decidida em 25 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 11:42

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), líderes nas pesquisas de intenção de voto, decidiram não comparecer ao primeiro debate presidencial na TV; ausência conjunta pautou as discussões no estúdio.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), líderes nas pesquisas de intenção de voto, decidiram não comparecer ao primeiro debate presidencial na TV; ausência conjunta pautou as discussões no estúdio. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Partido Liberal

Bastante disputada, a corrida presidencial para o segundo turno tem Flávio Bolsonaro (PL) à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa Ipespe divulgada neste sábado (10). O senador registra 52,7% das intenções de voto válidas, enquanto o atual presidente aparece com 47,3%.

Uma diferença de 5,4 pontos percentuais separa os dois candidatos no levantamento. Os números consideram somente os votos válidos, excluindo votos brancos e nulos, que não entram no cálculo utilizado para definir o vencedor da eleição.

Bahia: Eleições 2026 em números

Eleições em números por Arte/CORREIO
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Realizada entre os dias 6 e 8 de outubro, a pesquisa ouviu 1.500 eleitores de diferentes regiões do Brasil por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro informada pelo instituto é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95,45%.

Resultados do primeiro turno mostram que Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos, aproximadamente 56,1 milhões de votos. Lula obteve 45,16%, o equivalente a cerca de 53,8 milhões. Os dois candidatos voltam a se enfrentar nas urnas no dia 25 de outubro.

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O levantamento foi realizado com recursos do próprio Ipespe e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00933/2026. A pesquisa representa um retrato das intenções de voto no período das entrevistas, não uma antecipação do resultado eleitoral.

Segundo a metodologia divulgada, os percentuais de 52,7% e 47,3% correspondem às preferências dos eleitores que manifestaram intenção de votar em um dos dois candidatos, após a exclusão dos votos brancos e nulos.

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