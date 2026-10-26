Flávio Bolsonaro teve mais votos do que Lula na Papudinha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 11:12
Apesar da derrota no segundo turno das eleições 2026 para presidente da República, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) teve a preferência do eleitorado do Distrito Federal, inclusive no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, que é conhecido como Papudinha.
O Metrópoles apurou que Flávio teve 81 votos, enquanto o presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi escolhido por 74 dos eleitores aptos. No DF, de forma geral, Flávio Bolsonaro também levou vantagem, com 54,28% dos votos válidos contra 45,72% de Lula.