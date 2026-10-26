DISTRITO FEDERAL

Flávio Bolsonaro teve mais votos do que Lula na Papudinha

Senador teve 81 votos, enquanto presidente foi escolhido por 74 dos eleitores

Metrópoles

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 11:12

Flávio Bolsonaro não reconheceu a derrota Crédito: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Apesar da derrota no segundo turno das eleições 2026 para presidente da República, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) teve a preferência do eleitorado do Distrito Federal, inclusive no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, que é conhecido como Papudinha.