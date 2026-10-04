Eleições no Nordeste: Lula vence em oito capitais e Flávio em uma

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 22:14
Maceió foi a única capital do Nordeste em que Flávio Bolsonaro (PL) superou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno das eleições deste domingo (4). Na capital alagoana, o senador recebeu 52,37% dos votos válidos, enquanto o petista teve 41,08%.
Lula ficou à frente nas outras oito capitais nordestinas. Seu maior percentual entre elas foi registrado em Salvador, onde alcançou 65,26% dos votos válidos, contra 27,03% de Flávio. Em Teresina, o presidente obteve 61,17%, enquanto o candidato do PL somou 31,46%.
Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador
A disputa mais apertada entre os dois ocorreu em João Pessoa. Na capital paraibana, Lula recebeu 46,50% e Flávio, 45,67%, uma diferença de 0,83 ponto percentual. Em Natal, o petista teve 48,99%, contra 44,17% do adversário.
No Recife, Lula alcançou 55,29% dos votos válidos, enquanto Flávio ficou com 38,37%. Em São Luís, os percentuais foram de 54,51% e 37,02%, respectivamente. O presidente também ficou à frente em Aracaju, com 54,07%, contra 37,31%, e em Fortaleza, onde recebeu 53,48%, ante 39,34% do senador.
O resultado em Maceió mantém um histórico favorável à família Bolsonaro. Em 2022, a capital alagoana também foi a única do Nordeste em que Jair Bolsonaro (PL) venceu Lula na disputa presidencia
Esse cenário esteve entre os fatores que levaram Flávio a escolher Alagoas para iniciar sua campanha no Nordeste. O estado também é a base política de seu candidato a vice-presidente, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL). A agenda incluiu compromissos em Maceió e Arapiraca.