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Eleições no Nordeste: Lula vence em oito capitais e Flávio em uma

Resultado na disputa presidencial repete cenário registrado na cidade em 2022, quando Jair Bolsonaro superou Lula

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 22:14

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro Crédito: Samuel Pancher/Metrópoles

Maceió foi a única capital do Nordeste em que Flávio Bolsonaro (PL) superou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno das eleições deste domingo (4). Na capital alagoana, o senador recebeu 52,37% dos votos válidos, enquanto o petista teve 41,08%.

Lula ficou à frente nas outras oito capitais nordestinas. Seu maior percentual entre elas foi registrado em Salvador, onde alcançou 65,26% dos votos válidos, contra 27,03% de Flávio. Em Teresina, o presidente obteve 61,17%, enquanto o candidato do PL somou 31,46%.

Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador

Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Urna eletrônica sendo levada por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
1 de 31
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho

A disputa mais apertada entre os dois ocorreu em João Pessoa. Na capital paraibana, Lula recebeu 46,50% e Flávio, 45,67%, uma diferença de 0,83 ponto percentual. Em Natal, o petista teve 48,99%, contra 44,17% do adversário.

No Recife, Lula alcançou 55,29% dos votos válidos, enquanto Flávio ficou com 38,37%. Em São Luís, os percentuais foram de 54,51% e 37,02%, respectivamente. O presidente também ficou à frente em Aracaju, com 54,07%, contra 37,31%, e em Fortaleza, onde recebeu 53,48%, ante 39,34% do senador.

O resultado em Maceió mantém um histórico favorável à família Bolsonaro. Em 2022, a capital alagoana também foi a única do Nordeste em que Jair Bolsonaro (PL) venceu Lula na disputa presidencia 

Esse cenário esteve entre os fatores que levaram Flávio a escolher Alagoas para iniciar sua campanha no Nordeste. O estado também é a base política de seu candidato a vice-presidente, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL). A agenda incluiu compromissos em Maceió e Arapiraca.

Tags:

Flávio Bolsonaro

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