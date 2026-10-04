VOTAÇÃO INICIADA

Flávio Bolsonaro vota logo após a abertura das urnas no Rio neste domingo

Candidato do PL à Presidência votou em Vila Isabel, na Zona Norte, logo após a abertura da votação; depois, deve seguir para Brasília para acompanhar a apuração

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 08:41

Flávio Bolsonaro vota logo após a abertura das urnas no Rio neste domingo Crédito: Reprodução/TV Globo

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) votou logo no início da manhã deste domingo (4), no Rio de Janeiro. Ele chegou às 8h à Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte, pouco depois da abertura da votação. Flávio votou na seção 170. O primeiro turno das Eleições 2026 reúne mais de 158 milhões de eleitores aptos a votar em todo o país. Além de presidente da República, os brasileiros escolhem neste domingo governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Flávio chegou ao local de votação logo no início do horário previsto para o funcionamento das urnas. Depois de votar, o candidato deve seguir para Brasília, onde acompanhará a apuração do primeiro turno. O Rio de Janeiro é o terceiro maior colégio eleitoral do país, com cerca de 12,8 milhões de eleitores aptos a votar. O estado fica atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais em número de eleitores. Juntos, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná concentram mais de 83 milhões de eleitores, o equivalente a mais da metade do eleitorado brasileiro.

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Aos 45 anos, Flávio Bolsonaro é senador pelo Rio de Janeiro e disputa a Presidência da República pelo PL. Filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele iniciou a carreira política aos 21 anos e exerceu quatro mandatos como deputado estadual no Rio de Janeiro. Em 2016, disputou a Prefeitura do Rio. Dois anos depois, foi eleito senador pelo estado com mais de 4 milhões de votos. Atualmente, está no fim do mandato no Senado.