ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro vota no Rio de Janeiro acompanhado da mulher e de governador eleito

Candidato chegou pouco depois das 8h à seção eleitoral em Vila Isabel, na Zona Norte da cidade

Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08:58

Flávio Bolsonaro vota no Rio de Janeiro acompanhado da mulher e de governador eleito Crédito: GloboNews

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) votou no início da manhã deste domingo (25), no Rio de Janeiro.

Assim como no primeiro turno, ele chegou pouco depois das 8h à Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte da cidade.

O candidato estava acompanhado da mulher, Fernanda, e do governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL).

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A Justiça Eleitoral não exige traje formal para votar. Bermudas, shorts, chinelos, sandálias, camisas de time, regatas e bonés são permitidos.

O eleitor também pode usar camisetas, broches, adesivos e outros acessórios em apoio a candidatos, partidos, federações ou coligações, desde que a manifestação seja individual e silenciosa.

A legislação proíbe a boca de urna, a distribuição de propaganda eleitoral e a entrega de brindes, como camisetas, bonés, chaveiros e canetas. Também não são permitidas manifestações coletivas com roupas padronizadas ou outros elementos que caracterizem mobilização política.