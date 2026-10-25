Flávio Bolsonaro vota no Rio de Janeiro acompanhado da mulher e de governador eleito

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Esther Morais
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08:58
O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) votou no início da manhã deste domingo (25), no Rio de Janeiro.
Assim como no primeiro turno, ele chegou pouco depois das 8h à Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte da cidade.
O candidato estava acompanhado da mulher, Fernanda, e do governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL).
A trajetória de Flávio Bolsonaro
A Justiça Eleitoral não exige traje formal para votar. Bermudas, shorts, chinelos, sandálias, camisas de time, regatas e bonés são permitidos.
O eleitor também pode usar camisetas, broches, adesivos e outros acessórios em apoio a candidatos, partidos, federações ou coligações, desde que a manifestação seja individual e silenciosa.
A legislação proíbe a boca de urna, a distribuição de propaganda eleitoral e a entrega de brindes, como camisetas, bonés, chaveiros e canetas. Também não são permitidas manifestações coletivas com roupas padronizadas ou outros elementos que caracterizem mobilização política.
O uso de celular na cabine de votação é proibido. O eleitor pode levar o aparelho até a seção, inclusive para apresentar o e-Título, mas deve deixá-lo no local indicado pela mesa antes de votar. A restrição também vale para câmeras fotográficas, filmadoras e outros equipamentos que possam comprometer o sigilo do voto.