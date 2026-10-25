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Flávio Bolsonaro vota no Rio de Janeiro acompanhado da mulher e de governador eleito

Candidato chegou pouco depois das 8h à seção eleitoral em Vila Isabel, na Zona Norte da cidade

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08:58

Flávio Bolsonaro vota no Rio de Janeiro acompanhado da mulher e de governador eleito
Flávio Bolsonaro vota no Rio de Janeiro acompanhado da mulher e de governador eleito Crédito: GloboNews

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) votou no início da manhã deste domingo (25), no Rio de Janeiro.

Assim como no primeiro turno, ele chegou pouco depois das 8h à Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte da cidade. 

O candidato estava acompanhado da mulher, Fernanda, e do governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL).

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

Posso votar de chinelo, camisa de time e boné? Veja as regras para o segundo turno

A Justiça Eleitoral não exige traje formal para votar. Bermudas, shorts, chinelos, sandálias, camisas de time, regatas e bonés são permitidos.

O eleitor também pode usar camisetas, broches, adesivos e outros acessórios em apoio a candidatos, partidos, federações ou coligações, desde que a manifestação seja individual e silenciosa.

A legislação proíbe a boca de urna, a distribuição de propaganda eleitoral e a entrega de brindes, como camisetas, bonés, chaveiros e canetas. Também não são permitidas manifestações coletivas com roupas padronizadas ou outros elementos que caracterizem mobilização política.

O uso de celular na cabine de votação é proibido. O eleitor pode levar o aparelho até a seção, inclusive para apresentar o e-Título, mas deve deixá-lo no local indicado pela mesa antes de votar. A restrição também vale para câmeras fotográficas, filmadoras e outros equipamentos que possam comprometer o sigilo do voto.

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