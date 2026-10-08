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Flávio diz que PEC do fim da reeleição pode levar seu mandato a cinco anos se for eleito

Candidato do PL afirma que mudança deve valer já para eventual mandato iniciado em 2027, mas Congresso decidirá se período será de quatro ou cinco anos

Mariana Rios

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 12:10

O senador Flávio Bolsonaro condicionou sua ida à presença do petista e justificou a ausência em vídeo publicado nas redes sociais durante a transmissão. Crédito: Reprodução/Partido Liberal

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira (8) que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da reeleição para presidente da República poderá estender de quatro para cinco anos o próprio mandato, caso seja eleito no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Autor da proposta apresentada no Senado, Flávio defendeu que a mudança passe a valer já a partir de 2027. Ele ressaltou, porém, que a definição sobre a duração do mandato caberá ao Congresso Nacional.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

“Muito mais do que um compromisso, eu assinei a PEC, eu sou autor da PEC, e eu vou usar o capital político que um presidente recém-eleito tem também para conseguir aprovar isso no Congresso, para que sirva para mim já, para mim já, no meu mandato. E aí se vai ser quatro, cinco anos. Se vai valer para governador, prefeito, é o processo legislativo que vai dizer”, afirmou após receber o apoio do Podemos, em Brasília.

Flávio voltou a defender o fim da possibilidade de recondução consecutiva à Presidência. Segundo ele, a busca pela reeleição faz com que governantes priorizem medidas de curto prazo. Ao criticar Lula, o candidato afirmou que o presidente teria destinado R$ 350 bilhões a ações relacionadas à tentativa de permanecer no cargo.

“Eu sempre disse que eu não estou disputando poder. [...] Eu quero sentar naquela cadeira de presidente da República, fazer o que tem que ser feito, colocar o cidadão no centro do governo, fazer tudo em função de você e não em função da reeleição”, disse.

A eventual aplicação da mudança ao mandato iniciado em 2027 dependeria da tramitação e da aprovação da PEC pelo Congresso. Flávio também não detalhou como a regra seria aplicada aos mandatos de governadores e prefeitos.

Parentes

O candidato também afirmou que a restrição à reeleição deveria alcançar parentes do presidente. A declaração ocorreu após o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, mencionar a possibilidade de Jair Bolsonaro voltar a disputar a Presidência em 2030.

“Para parentes, até terceiro grau, não é só eu, é o meu pai, inclusive, já que houve uma fala aí também desencaixada, que o Bolsonaro poderia ser candidato em 2030. Se eu for presidente da República a partir de janeiro de 27, eu espero que seja, em 2030 nenhum parente meu pode ser candidato”, afirmou.

Atualmente, a Constituição estabelece restrições à candidatura de cônjuges e parentes até segundo grau do presidente da República. Há exceções previstas na legislação e entendimentos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a candidatura de familiares em determinadas circunstâncias.

Apoio do Podemos

Flávio fez as declarações após a formalização do apoio do Podemos à sua candidatura no segundo turno. A presidente nacional da legenda, Renata Abreu, participou do anúncio ao lado do candidato.

O senador agradeceu ao partido e às bancadas eleita e não eleita e afirmou que existe um alinhamento de posições entre o PL e o Podemos.

Durante o discurso, também citou propostas relacionadas à proteção de mulheres e de mães atípicas. Segundo Flávio, o uso de tecnologia para aumentar a proteção das mulheres será uma das pautas defendidas por sua campanha.

Agenda no Nordeste

Flávio afirmou que terá agendas no Rio de Janeiro durante o fim de semana e que, nas semanas seguintes, pretende viajar pelo Nordeste.

“O Nordeste é a solução nesse Brasil. E o Nordeste deu mais uma resposta ao dar recorde de votação para Flávio Bolsonaro. É a menor diferença em todas as eleições nossa em relação ao PT. Eu acho que o Nordeste acordou, abriu os olhos”, disse.

Reforma tributária

Flávio também voltou a defender mudanças na reforma tributária. Ele afirmou que pretende retirar o split payment com apoio do Congresso eleito neste ano.

O mecanismo prevê a separação, no momento da liquidação financeira de uma operação, do valor correspondente aos tributos e do montante líquido destinado ao vendedor.

Segundo Flávio, a medida pode prejudicar o capital de giro das empresas, já que o imposto seria recolhido no momento da operação, enquanto o pagamento ao fornecedor pode ocorrer posteriormente.

“O split payment [...] impossibilita, inviabiliza a empresa ter um capital de giro, porque ela quando compra uma mercadoria para revender, ela paga depois de 30, 45 dias ao fornecedor”, afirmou.