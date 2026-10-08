Flávio diz que PEC do fim da reeleição pode levar seu mandato a cinco anos se for eleito

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Mariana Rios
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 12:10
O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira (8) que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da reeleição para presidente da República poderá estender de quatro para cinco anos o próprio mandato, caso seja eleito no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Autor da proposta apresentada no Senado, Flávio defendeu que a mudança passe a valer já a partir de 2027. Ele ressaltou, porém, que a definição sobre a duração do mandato caberá ao Congresso Nacional.
A trajetória de Flávio Bolsonaro
“Muito mais do que um compromisso, eu assinei a PEC, eu sou autor da PEC, e eu vou usar o capital político que um presidente recém-eleito tem também para conseguir aprovar isso no Congresso, para que sirva para mim já, para mim já, no meu mandato. E aí se vai ser quatro, cinco anos. Se vai valer para governador, prefeito, é o processo legislativo que vai dizer”, afirmou após receber o apoio do Podemos, em Brasília.
Flávio voltou a defender o fim da possibilidade de recondução consecutiva à Presidência. Segundo ele, a busca pela reeleição faz com que governantes priorizem medidas de curto prazo. Ao criticar Lula, o candidato afirmou que o presidente teria destinado R$ 350 bilhões a ações relacionadas à tentativa de permanecer no cargo.
“Eu sempre disse que eu não estou disputando poder. [...] Eu quero sentar naquela cadeira de presidente da República, fazer o que tem que ser feito, colocar o cidadão no centro do governo, fazer tudo em função de você e não em função da reeleição”, disse.
A eventual aplicação da mudança ao mandato iniciado em 2027 dependeria da tramitação e da aprovação da PEC pelo Congresso. Flávio também não detalhou como a regra seria aplicada aos mandatos de governadores e prefeitos.
O candidato também afirmou que a restrição à reeleição deveria alcançar parentes do presidente. A declaração ocorreu após o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, mencionar a possibilidade de Jair Bolsonaro voltar a disputar a Presidência em 2030.
“Para parentes, até terceiro grau, não é só eu, é o meu pai, inclusive, já que houve uma fala aí também desencaixada, que o Bolsonaro poderia ser candidato em 2030. Se eu for presidente da República a partir de janeiro de 27, eu espero que seja, em 2030 nenhum parente meu pode ser candidato”, afirmou.
Atualmente, a Constituição estabelece restrições à candidatura de cônjuges e parentes até segundo grau do presidente da República. Há exceções previstas na legislação e entendimentos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a candidatura de familiares em determinadas circunstâncias.
Flávio fez as declarações após a formalização do apoio do Podemos à sua candidatura no segundo turno. A presidente nacional da legenda, Renata Abreu, participou do anúncio ao lado do candidato.
O senador agradeceu ao partido e às bancadas eleita e não eleita e afirmou que existe um alinhamento de posições entre o PL e o Podemos.
Durante o discurso, também citou propostas relacionadas à proteção de mulheres e de mães atípicas. Segundo Flávio, o uso de tecnologia para aumentar a proteção das mulheres será uma das pautas defendidas por sua campanha.
Flávio afirmou que terá agendas no Rio de Janeiro durante o fim de semana e que, nas semanas seguintes, pretende viajar pelo Nordeste.
“O Nordeste é a solução nesse Brasil. E o Nordeste deu mais uma resposta ao dar recorde de votação para Flávio Bolsonaro. É a menor diferença em todas as eleições nossa em relação ao PT. Eu acho que o Nordeste acordou, abriu os olhos”, disse.
Flávio também voltou a defender mudanças na reforma tributária. Ele afirmou que pretende retirar o split payment com apoio do Congresso eleito neste ano.
O mecanismo prevê a separação, no momento da liquidação financeira de uma operação, do valor correspondente aos tributos e do montante líquido destinado ao vendedor.
Segundo Flávio, a medida pode prejudicar o capital de giro das empresas, já que o imposto seria recolhido no momento da operação, enquanto o pagamento ao fornecedor pode ocorrer posteriormente.
“O split payment [...] impossibilita, inviabiliza a empresa ter um capital de giro, porque ela quando compra uma mercadoria para revender, ela paga depois de 30, 45 dias ao fornecedor”, afirmou.
A previsão é que o mecanismo comece a ser utilizado em 2027 em operações entre empresas, inicialmente de forma voluntária. A regulamentação da reforma tributária prevê que, no split payment, o valor do tributo seja separado do montante líquido destinado ao recebedor e posteriormente repassado ao poder público.