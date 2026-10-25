Flávio pede ao TSE mais 2 horas de votação em cidades de SP, PR e SC

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Metrópoles
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16:24
A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) pediu neste domingo (25/10) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que prorrogue a votação do segundo turno até as 19h em 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.
A defesa de Flávio alega que chuvas, alagamentos e interdições dificultaram a chegada de eleitores às urnas. O caso foi direcionado ao presidente da Corte Eleitoral, ministro Nunes Marques. O candidato também pede que a divulgação dos resultados da eleição presidencial só comece depois do encerramento da votação nos locais beneficiados.