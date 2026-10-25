OUTRO PEDIDO

Flávio pede ao TSE mais 2 horas de votação em cidades de SP, PR e SC

Campanha usa mau tempo como justificativa e quer adiar divulgação dos resultados presidenciais até o fechamento das urnas nesses locais

Metrópoles

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16:24

Flavio Bolsonaro ao lado da mulher, Fernanda Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) pediu neste domingo (25/10) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que prorrogue a votação do segundo turno até as 19h em 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.