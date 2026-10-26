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Flávio quer anular eleição: saiba o que pode levar a Justiça a invalidar resultado das urnas

Legislação prevê nulidade por fraude, coação e outras irregularidades; contestação exige provas e demonstração de prejuízo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09:56

Flávio Bolsonaro não reconheceu a derrota
Flávio Bolsonaro não reconheceu a derrota Crédito: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

O anúncio de Flávio Bolsonaro (PL) de que pedirá a anulação do segundo turno, vencido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), levantou uma questão: em quais situações a Justiça pode invalidar uma eleição? A legislação prevê essa possibilidade, mas exige fundamentos legais, provas e demonstração de prejuízo. A declaração de um candidato derrotado não altera o resultado das urnas.  

Flávio anunciou a intenção de recorrer à Justiça neste domingo (25), ao questionar a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de prorrogar a votação até as 19h. A medida alcançou as seções que ainda estavam abertas, sem reabertura das urnas já encerradas. Além da campanha do PT, a campanha do candidato do PL também havia solicitado ampliação do horário em municípios afetados por condições climáticas adversas.  

Flávio também afirmou que fiscais do PL teriam sido retirados da sala-cofre do TSE após a decisão de prorrogar a votação, acusação que o tribunal classificou como falsa. A Corte informou que dois representantes do partido acompanharam a totalização e a divulgação dos resultados, com presença documentada por registros e filmagens.

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
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Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO

O que diz a lei sobre anulação de eleição

O Código Eleitoral estabelece situações distintas para invalidar uma votação. Entre elas estão fraude, falsidade, coação e práticas proibidas de propaganda ou de captação de votos. Também prevê nulidade quando há descumprimento de formalidades essenciais para preservar o sigilo da escolha do eleitor.

Outras hipóteses incluem votação conduzida por mesa constituída irregularmente, uso de folhas de votação falsas e realização do pleito em dia, horário ou local diferentes dos designados. O encerramento antes das 17h também aparece entre as situações previstas na lei.  

Flávio afirmou que a alteração no horário de voto, também pedida por sua campanha, feriu a isonomia da votação. A referência ao cumprimento do horário na lei não permite concluir que uma prorrogação determinada judicialmente torne os votos inválidos, já que a ordem veio do STF.  O enquadramento da contestação dependerá da análise judicial dos argumentos e das provas apresentados. Até agora, a campanha não entrou com pedido de anulação e não apresentou nada. 

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Há uma exigência central no artigo 219 do Código Eleitoral: a Justiça deve evitar declarar nulidades sem demonstração de prejuízo. Assim, apontar uma suposta irregularidade e obter o reconhecimento de que ela justifica invalidar a votação são etapas diferentes. 

A anulação de votos também não significa, necessariamente, que todo o país teria de voltar às urnas. O artigo 224 prevê nova eleição presidencial quando a nulidade atingir mais da metade dos votos do país. Levantamento do portal G1 apontou que após as 17h foram registrados cerca de 35 mil votos, que representam cerca de 0,03% dos mais de 124 milhões de votos válidos para presidente.

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