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Flávio reitera que votará pelo fim da 6x1 e diz que maioria do PL deve seguir a opinião dele

Embora tenha dito que ainda não conversou com legenda, candidato avalia que partido deverá acompanhar sua posição

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 19:00

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro Crédito: KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), reiterou nesta terça-feira (13), que votará a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho de seis dias para um de descanso. Embora tenha dito que ainda não conversou com o PL, o candidato avaliou que a maioria do partido deverá acompanhar sua posição.

"Não conversei com o PL, mas a maioria deve seguir a minha opinião", declarou em coletiva após um evento de apoio à sua candidatura com representantes do MDB, em São Paulo.

Flávio também criticou o momento em que a proposta está sendo discutida. "Esse debate tinha que ter acontecido fora das eleições", afirmou.

O senador disputa o segundo turno presidencial contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A entrevista ocorreu após o anúncio de apoio de 17 diretórios estaduais do MDB à candidatura de Flávio, segundo o presidente nacional da legenda, Baleia Rossi. O dirigente atribuiu a adesão à articulação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB).

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Tags:

Flávio Bolsonaro Senado Escala 6x1

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