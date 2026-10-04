VIRADA?

Flávio sai na frente, mas Lula pode virar? Veja o que revela o histórico das eleições no Brasil

Disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula leva eleitores a olhar para o que aconteceu entre o primeiro e o segundo turno nas eleições anteriores

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21:16

Lula e Flávio Crédito: Divulgaçao

Com Flávio Bolsonaro (PL) em primeiro e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em segundo no primeiro turno presidencial, o petista terá de alcançar um resultado sem precedente nas eleições brasileiras sob o atual sistema. Desde 1989, nenhum candidato que terminou o primeiro turno na segunda colocação conseguiu vencer a votação final para o Palácio do Planalto. O histórico das eleições mostra que o líder da primeira etapa foi eleito em todas as sete disputas decididas em dois turnos até 2022.

Nesse período, a Presidência foi definida em segundo turno em 1989, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. As únicas exceções foram as eleições de 1994 e 1998, quando Fernando Henrique Cardoso conquistou votos suficientes para vencer já na primeira votação.

Com 98,98% das seções apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) liderava a disputa presidencial com 47,22% dos votos válidos, o equivalente a 55.753.465 votos, enquanto Lula (PT) tinha 44,94%, com 53.064.809 votos. A vantagem era de cerca de 2,7 milhões de votos, segundo a atualização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) das 21h13 deste domingo (4).

Lula e Flávio 1 de 6

Fernando Collor manteve a liderança sobre Lula em 1989. O petista, por sua vez, terminou em primeiro e venceu José Serra em 2002 e Geraldo Alckmin em 2006. Dilma Rousseff repetiu a sequência diante de Serra, em 2010, e de Aécio Neves, em 2014. Jair Bolsonaro fez o mesmo contra Fernando Haddad em 2018, assim como Lula diante de Bolsonaro em 2022.

Adversários já reduziram a diferença entre os turnos

A ausência de uma virada presidencial não significa que a distância entre os candidatos tenha permanecido igual. Em 2014, Dilma terminou o primeiro turno com 41,59% dos votos válidos, enquanto Aécio recebeu 33,55%. A diferença de 8,04 pontos percentuais caiu para 3,28 pontos no segundo turno, quando a petista foi reeleita com 51,64%, contra 48,36% do tucano.

Movimento semelhante ocorreu em 2022. Lula avançou com 48,43% dos votos válidos, diante de 43,20% de Jair Bolsonaro, uma vantagem de 5,23 pontos percentuais. Na votação final, o petista venceu com 50,90%, contra 49,10% do adversário. A distância caiu para 1,80 ponto, mas a ordem dos candidatos não mudou.

Votos do primeiro turno não são somados aos do segundo

O retrospecto não garante a vitória de quem chega à etapa final em primeiro. O segundo turno é uma nova votação: os votos recebidos anteriormente servem para definir os dois classificados e não são somados ao resultado seguinte. Vence quem obtiver a maioria dos votos válidos nessa nova disputa, sem considerar brancos e nulos.