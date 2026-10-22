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Flávio tem 45,2% ante 44,1% de Lula, em empate técnico, mostra pesquisa

Porcentual de entrevistados que declaram que não devem votar caiu de 8% para 4,8%

Estadão

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 13:38

Flávio Bolsonaro e Lula Crédito: Divulgação

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem 45,2% das intenções de voto, ante 44,1% do presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em uma simulação estimulada de segundo turno da pesquisa Indexa/Broadcast divulgada nesta quinta-feira (22). Considerando a margem de erro de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos, configura empate técnico.

Dos entrevistados, 4,8% afirmam que não iriam votar, 4,3% dizem que votarão nulo ou branco e outros 1,6% não sabem.

Em votos válidos, Flávio Bolsonaro tem 50,6% do total contra 49,4% de Lula.

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Na comparação com a rodada anterior da pesquisa Indexa/Broadcast de 15 de outubro, o senador oscilou 1,6 ponto porcentual para cima nos votos totais, pois havia registrado 43,6%, enquanto o presidente Lula oscilou 2 pontos porcentuais para cima em uma simulação de segundo turno, pois havia registrado 42,1% na rodada anterior.

O porcentual de entrevistados que declaram que não devem votar caiu de 8% para 4,8%. Na edição divulgada nesta quinta, a Indexa traz os números com abertura da casa decimal em virtude de a disputa estar acirrada.

Na pesquisa espontânea, Flávio Bolsonaro tem 41,9% das intenções de votos ante 41,1% de Lula. Outros 4,5% afirmam que não devem votar, 4,8% declararam voto nulo ou branco e 7,8% não sabem.

Este é o quinto levantamento fruto da parceria firmada entre o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e a Indexa Pesquisas para a divulgação de sondagens eleitorais qualitativas e quantitativas exclusivas sobre a corrida à Presidência da República.

Recortes

No duelo entre Flávio e Lula, os resultados por sexo mostram posições invertidas: entre as mulheres, o presidente da República tem 47,3%, ante 42,3% do senador; entre os homens, Flávio registra 48,4%, e Lula, 40,7%.

No recorte regional, Lula alcança 51,8% no Nordeste, contra 38,9% de Flávio Bolsonaro. No Sul, o senador tem 55,9%, ante 31,0% do presidente.

No Centro-Oeste, os índices são de 45,7% para Flávio Bolsonaro e 42,8% para Lula. No Sudeste, o candidato do PL aparece com 45,8%, e o petista, com 44,2%. No Norte, ambos estão empatados numericamente em 43,5%.

Entre os católicos, Lula tem 51,3%, e Flávio Bolsonaro, 36,7%. Entre os evangélicos, o senador marca 69,7%, ante 23,2% do presidente.

No grupo com renda domiciliar de até dois salários mínimos, o petista registra 47,6%, contra 38,9% de Flávio Bolsonaro. Entre os que recebem mais de cinco salários mínimos, o senador tem 52,6%, e Lula, 40,6%. Entre os que recebem entre dois e cinco salários mínimos, Flávio Bolsonaro tem 44,6% contra 44,2% de Lula.

Entre jovens de 16 a 24 anos, Lula registra 47,8% contra 44,6% de Flávio Bolsonaro. Entre pessoas com 60 anos ou mais, Flávio Bolsonaro tem 46,4% contra 43,5% de Lula. Entre pessoas com 45 a 59 anos, o senador tem 47,5% das intenções de voto e Lula 41,7%. Entre eleitores com 25 a 34 anos, Lula registra 47,5% ante 39,1% de Flávio Bolsonaro. Entre pessoas com 35 a 44 anos, Flávio Bolsonaro tem 47,6% e Lula, 42,4%.

Por grau de escolaridade, Lula lidera entre os entrevistados com ensino até fundamental com 46,1% ante 42,6% de Flávio Bolsonaro. Já entre os que possuem ensino superior ou mais, o senador do PL registra 47,9% ante 41,4% do petista.

Entre os eleitores que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no 2º turno de 2022, 90,5% dizem votar em Flávio Bolsonaro ante 4,7% de Lula. Entre os que votaram no atual presidente no 2º turno de 2022, 90,1% afirmam que votarão em Lula contra 4,9% no senador carioca.

Voto definido

Questionados se o voto está definido, 89,8% afirmam que já está definido contra 86,5% da rodada anterior, enquanto 7,3% dizem que podem mudar ante 11,5% há uma semana. Outros 2,9% não sabem ou não opinaram.

Entre os candidatos, o porcentual de eleitores que dizem que o voto está definido é de 95% para Flávio Bolsonaro com 4% que podem mudar contra 93% de Lula com 6% que podem mudar.

Metodologia

A pesquisa Indexa/Broadcast ouviu 2.000 eleitores por meio de entrevistas individuais por telefone, entre 20 e 21 de outubro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.