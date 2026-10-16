LEVANTAMENTO

Flávio tem 50,5% e Lula, 49,5% dos votos válidos no segundo turno, aponta pesquisa CNT/MDA

Levantamento ouviu 2.014 eleitores entre 13 e 15 de outubro

Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 12:00

Flavio Bolsonaro e Lula Crédito: Agência Senado e Agência Brasil

A disputa pela Presidência aparece em empate técnico na primeira pesquisa CNT/MDA do segundo turno, divulgada nesta sexta-feira (16). Flávio Bolsonaro (PL) soma 50,5% dos votos válidos, enquanto Lula (PT) registra 49,5%.

A distância de um ponto percentual está dentro da margem de erro do levantamento, de 2,2 pontos para mais ou para menos. O cálculo dos votos válidos exclui brancos e nulos, seguindo o critério usado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para definir o resultado da eleição.

Quando consideradas todas as respostas, Flávio tem 46,8% das intenções de voto e Lula alcança 45,9%. Os eleitores que pretendem votar em branco ou anular representam 4,9%, e os indecisos são 2,4%.

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Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem receber os nomes dos candidatos, Flávio é citado por 45,6%, ante 44,1% de Lula. Outros 5,2% dizem que votarão em branco ou nulo, enquanto 5% ainda não sabem em quem votar.

O levantamento também mediu a disposição dos eleitores de escolher cada candidato. No caso de Flávio, 43,9% afirmam que votariam nele com certeza e 7,3% dizem que poderiam votar. Já 46,6% declaram que não votariam no candidato do PL. Os que não o conhecem somam 1%, e 1,2% não sabem ou não responderam.

Lula tem voto certo de 43,3% dos entrevistados, enquanto 6,6% admitem a possibilidade de escolhê-lo. A parcela que afirma não votar no petista é de 48,8%. Outros 0,2% dizem não conhecê-lo, e 1,1% não sabem ou não responderam.