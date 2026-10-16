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Flávio tem 50,5% e Lula, 49,5% dos votos válidos no segundo turno, aponta pesquisa CNT/MDA

Levantamento ouviu 2.014 eleitores entre 13 e 15 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 12:00

Flavio Bolsonaro e Lula
Flavio Bolsonaro e Lula Crédito: Agência Senado e Agência Brasil

A disputa pela Presidência aparece em empate técnico na primeira pesquisa CNT/MDA do segundo turno, divulgada nesta sexta-feira (16). Flávio Bolsonaro (PL) soma 50,5% dos votos válidos, enquanto Lula (PT) registra 49,5%.

A distância de um ponto percentual está dentro da margem de erro do levantamento, de 2,2 pontos para mais ou para menos. O cálculo dos votos válidos exclui brancos e nulos, seguindo o critério usado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para definir o resultado da eleição.

Quando consideradas todas as respostas, Flávio tem 46,8% das intenções de voto e Lula alcança 45,9%. Os eleitores que pretendem votar em branco ou anular representam 4,9%, e os indecisos são 2,4%.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
1 de 32
José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem receber os nomes dos candidatos, Flávio é citado por 45,6%, ante 44,1% de Lula. Outros 5,2% dizem que votarão em branco ou nulo, enquanto 5% ainda não sabem em quem votar.

O levantamento também mediu a disposição dos eleitores de escolher cada candidato. No caso de Flávio, 43,9% afirmam que votariam nele com certeza e 7,3% dizem que poderiam votar. Já 46,6% declaram que não votariam no candidato do PL. Os que não o conhecem somam 1%, e 1,2% não sabem ou não responderam.

Lula tem voto certo de 43,3% dos entrevistados, enquanto 6,6% admitem a possibilidade de escolhê-lo. A parcela que afirma não votar no petista é de 48,8%. Outros 0,2% dizem não conhecê-lo, e 1,1% não sabem ou não responderam.

Contratada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), a pesquisa ouviu 2.014 eleitores entre os dias 13 e 15 de outubro. O nível de confiança é de 95%, e o levantamento está registrado no TSE sob o número BR-00652/2026.

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