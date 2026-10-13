Flávio tem 51% e Lula 49% dos votos válidos, mostra nova pesquisa PoderData/Aya

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Carol Neves
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 08:41
Pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta terça-feira (13) mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 51% dos votos válidos e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 49% no segundo turno presidencial. Há empate técnico dentro da margem de erro, de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos.
O levantamento foi realizado entre 10 e 12 de outubro. Na rodada anterior da mesma pesquisa, divulgada na quinta-feira (8), Flávio tinha 53% e Lula, 47%.
Entre as mulheres, Lula registra 53% das intenções de voto, contra 39% de Flávio. O senador tem 55% no Centro-Oeste, 61% no Sul e 52% entre os entrevistados que cursaram o ensino médio.
Urnas passam por testes antes da eleição
A rejeição a Lula permaneceu em 46%. A de Flávio passou de 43% para 44%. Os percentuais correspondem aos entrevistados que afirmam que não votariam em cada candidato de jeito nenhum.
Sobre o trabalho de Lula, 50% desaprovam, 44% aprovam e 6% não souberam responder. A avaliação da administração federal apresenta os mesmos percentuais.