ELEIÇÃO

Flávio tem 51% e Lula 49% dos votos válidos, mostra nova pesquisa PoderData/Aya

Levantamento foi realizado entre 10 e 12 de outubro

Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 08:41

Flavio Bolsonaro e Lula Crédito: Divulgação

Pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta terça-feira (13) mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 51% dos votos válidos e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 49% no segundo turno presidencial. Há empate técnico dentro da margem de erro, de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos.

O levantamento foi realizado entre 10 e 12 de outubro. Na rodada anterior da mesma pesquisa, divulgada na quinta-feira (8), Flávio tinha 53% e Lula, 47%.

Entre as mulheres, Lula registra 53% das intenções de voto, contra 39% de Flávio. O senador tem 55% no Centro-Oeste, 61% no Sul e 52% entre os entrevistados que cursaram o ensino médio.

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A rejeição a Lula permaneceu em 46%. A de Flávio passou de 43% para 44%. Os percentuais correspondem aos entrevistados que afirmam que não votariam em cada candidato de jeito nenhum.