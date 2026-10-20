Flávio tem 52% dos votos válidos e Lula, 48%, aponta Real Time Big Data

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Carol Neves
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 07:27
A cinco dias do segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (20). O senador tem 52% dos votos válidos, enquanto o presidente, que busca a reeleição, registra 48%. Os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro, de dois pontos percentuais.
No cenário estimulado, em que os entrevistados recebem os nomes dos candidatos, Flávio soma 48%, ante 45% de Lula. Brancos e nulos representam 5%, e outros 2% não sabem ou não responderam. Nesse recorte, a diferença de três pontos também configura empate técnico.
O senador avançou dois pontos em relação ao levantamento de 1º de outubro, quando tinha 46% das intenções de voto estimuladas. O petista manteve os mesmos 45%.
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Sem a apresentação dos nomes, na pesquisa espontânea, Flávio é citado por 47% dos eleitores e Lula, por 44%. Os que pretendem votar em branco ou anular somam 5%, enquanto 4% não souberam responder.
A maior parte dos entrevistados afirma já ter escolhido em quem votar no domingo (25): 93% dizem estar com a decisão tomada. Entre os apoiadores de Flávio, 94% declaram que não mudariam de candidato de jeito nenhum. Entre os eleitores de Lula, são 90%.
Os resultados variam conforme o perfil do eleitorado. Lula lidera entre as mulheres, com 49%, contra 45% do adversário. Entre os homens, Flávio alcança 52%, enquanto o presidente tem 41%.
A diferença também aparece nas faixas de renda. O petista reúne 54% das intenções de voto entre quem recebe até dois salários mínimos, grupo no qual o senador marca 39%. Já entre os entrevistados com renda superior a cinco salários mínimos, Flávio tem 61%, ante 33% de Lula.
No levantamento sobre rejeição, 35% apontam o presidente e 33%, o candidato do PL. Outros 28% dizem rejeitar ambos, enquanto 4% afirmam não rejeitar nenhum dos dois.
A Real Time Big Data ouviu 2 mil eleitores em todo o país entre 15 e 19 de outubro. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02952/2026.