LEVANTAMENTO

Flávio tem 52% dos votos válidos e Lula, 48%, aponta Real Time Big Data

Pesquisa indica empate técnico no limite da margem de erro

Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 07:27

Flávio Bolsonaro e Lula Crédito: Divulgação

A cinco dias do segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (20). O senador tem 52% dos votos válidos, enquanto o presidente, que busca a reeleição, registra 48%. Os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro, de dois pontos percentuais.

No cenário estimulado, em que os entrevistados recebem os nomes dos candidatos, Flávio soma 48%, ante 45% de Lula. Brancos e nulos representam 5%, e outros 2% não sabem ou não responderam. Nesse recorte, a diferença de três pontos também configura empate técnico.

O senador avançou dois pontos em relação ao levantamento de 1º de outubro, quando tinha 46% das intenções de voto estimuladas. O petista manteve os mesmos 45%.

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Sem a apresentação dos nomes, na pesquisa espontânea, Flávio é citado por 47% dos eleitores e Lula, por 44%. Os que pretendem votar em branco ou anular somam 5%, enquanto 4% não souberam responder.

A maior parte dos entrevistados afirma já ter escolhido em quem votar no domingo (25): 93% dizem estar com a decisão tomada. Entre os apoiadores de Flávio, 94% declaram que não mudariam de candidato de jeito nenhum. Entre os eleitores de Lula, são 90%.

Os resultados variam conforme o perfil do eleitorado. Lula lidera entre as mulheres, com 49%, contra 45% do adversário. Entre os homens, Flávio alcança 52%, enquanto o presidente tem 41%.

A diferença também aparece nas faixas de renda. O petista reúne 54% das intenções de voto entre quem recebe até dois salários mínimos, grupo no qual o senador marca 39%. Já entre os entrevistados com renda superior a cinco salários mínimos, Flávio tem 61%, ante 33% de Lula.

No levantamento sobre rejeição, 35% apontam o presidente e 33%, o candidato do PL. Outros 28% dizem rejeitar ambos, enquanto 4% afirmam não rejeitar nenhum dos dois.