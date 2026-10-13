ELEIÇÃO

Flávio tem 52% e Lula 48% dos votos válidos no 2º turno, aponta pesquisa BTG/Nexus

É o primeiro levantamento do instituto no segundo turno

Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 07:33

Flavio Bolsonaro e Lula Crédito: Divulgação

Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 52% das intenções de voto válidas para a Presidência da República, enquanto Lula (PT) tem 48%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira (13). É o primeiro levantamento do instituto sobre a disputa no segundo turno.

Quando considerados os votos totais, o senador registra 48%, contra 46% do presidente. A diferença está dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Os eleitores que pretendem votar em branco ou anular somam 5%, e outros 2% não sabem ou não responderam.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição 1 de 8

O cálculo dos votos válidos exclui brancos e nulos e corresponde ao critério usado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da eleição.