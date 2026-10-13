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Flávio tem 52% e Lula 48% dos votos válidos no 2º turno, aponta pesquisa BTG/Nexus

É o primeiro levantamento do instituto no segundo turno

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 07:33

Flavio Bolsonaro e Lula
Flavio Bolsonaro e Lula Crédito: Divulgação

Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 52% das intenções de voto válidas para a Presidência da República, enquanto Lula (PT) tem 48%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira (13). É o primeiro levantamento do instituto sobre a disputa no segundo turno.

Quando considerados os votos totais, o senador registra 48%, contra 46% do presidente. A diferença está dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Os eleitores que pretendem votar em branco ou anular somam 5%, e outros 2% não sabem ou não responderam.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição

O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil
O monitoramento constante das autoridades policiais visa coibir crimes eleitorais e prisões em flagrante durante o dia do pleito por Paulo Pinto/Agencia Brasil
Os canais oficiais de denúncia e o aplicativo Pardal funcionam como ferramentas essenciais para o registro de irregularidades por Ira Romão/Agência Mural
As penalidades previstas para quem infringe a lei incluem detenção, prestação de serviços e multas financeiras expressivas por Geraldo Magela/Agência Senado
A legislação assegura ao cidadão o direito inviolável à manifestação individual e silenciosa com broches ou adesivos por Fernando Frazão/Agência Brasil
A proibição de propaganda nas ruas abrange tanto a abordagem direta aos eleitores quanto a distribuição de panfletos por Edilson Rodrigues/Agência Senado
A fiscalização rigorosa da Justiça Eleitoral busca coibir práticas ilegais e garantir a lisura do pleito em todo o país por Divulgação/TRE-AM
O uso de redes sociais e internet segue sob regras rígidas com vedação absoluta para novos impulsionamentos no dia da votação por Elza Fiúza/Agência Brasil
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O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil

O cálculo dos votos válidos exclui brancos e nulos e corresponde ao critério usado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da eleição.

Contratada pelo Banco BTG Pactual, a pesquisa entrevistou 2 mil eleitores com 16 anos ou mais por telefone, entre 10 e 12 de outubro. O nível de confiança é de 95%, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07997/2026.

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