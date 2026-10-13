Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 07:33
Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 52% das intenções de voto válidas para a Presidência da República, enquanto Lula (PT) tem 48%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira (13). É o primeiro levantamento do instituto sobre a disputa no segundo turno.
Quando considerados os votos totais, o senador registra 48%, contra 46% do presidente. A diferença está dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Os eleitores que pretendem votar em branco ou anular somam 5%, e outros 2% não sabem ou não responderam.
O que pode e o que é proibido no dia da eleição
O cálculo dos votos válidos exclui brancos e nulos e corresponde ao critério usado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da eleição.
Contratada pelo Banco BTG Pactual, a pesquisa entrevistou 2 mil eleitores com 16 anos ou mais por telefone, entre 10 e 12 de outubro. O nível de confiança é de 95%, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07997/2026.