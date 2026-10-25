ELEIÇÕES

Flávio x Lula: veja resultado das últimas pesquisas para presidente

Levantamentos registram vantagem numérica de entre 1 e 2 pontos percentuais a Flávio, com empate técnico dentro da margem de erro

Metrópoles

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08:19

Os candidatos a presidência da república 2026 Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro

As pesquisas eleitorais divulgadas na véspera do segundo turno, neste sábado (24), apontam vantagem numérica do senador Flávio Bolsonaro (PL) sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência, com empate técnico dentro das margens de erro.

Considerando os levantamentos da Quaest, Datafolha, CNT/MDA, BTG/Nexus e AtlasIntel, Flávio tem vantagem de 1 a 2 pontos percentuais nos votos válidos, que excluem brancos e nulos.

Quaest

A pesquisa Quaest, divulgada no sábado (24), aponta vantagem numérica de dois pontos percentuais para Flávio Bolsonaro sobre Lula.

Flávio Bolsonaro (PL): 51% dos votos válidos;

Lula (PT): 49%.

Nos votos totais, Flávio tem 46%, contra 45% de Lula. Brancos e nulos somam 8%, e 1% dos entrevistados está indeciso.

Datafolha

O Datafolha também registrou vantagem numérica de dois pontos percentuais para o senador.

Flávio Bolsonaro (PL): 51% dos votos válidos;

Lula (PT): 49%.

Considerando os votos totais, Flávio registra 48%, enquanto Lula tem 47%. Brancos e nulos somam 3%, e 2% dos entrevistados estão indecisos.

CNT/MDA

A pesquisa CNT/MDA aponta vantagem numérica de 1,4 ponto percentual para Flávio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro (PL): 50,7% dos votos válidos;

Lula (PT): 49,3%.

O levantamento não divulgou estimativa de votos totais.

BTG/Nexus

A pesquisa BTG/Nexus indica vantagem numérica de um ponto percentual para Flávio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro (PL): 50,5% dos votos válidos;

Lula (PT): 49,5%.

O levantamento não divulgou estimativa de votos totais.

AtlasIntel

A pesquisa AtlasIntel mostra Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula por 1,6 ponto percentual.

Flávio Bolsonaro (PL): 50,5% dos votos válidos;

Lula (PT): 49,5%.

Nos votos totais, Flávio registra 49,9%, enquanto Lula tem 48,4%. Brancos, nulos e eleitores que não responderam somam 1,7%.

Metodologias

A Quaest ouviu 3.702 brasileiros com 16 anos ou mais entre sexta-feira (23) e sábado (24). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-09158/2026.

O Datafolha ouviu 4.050 brasileiros na sexta-feira (23) e no sábado (24). A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o código BR-09540/2026.

A CNT/MDA entrevistou presencialmente 2.032 eleitores entre os dias 21 e 23 de outubro, nas 27 unidades da Federação e em cerca de 140 municípios. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-02136/2026.

A BTG/Nexus ouviu 2 mil eleitores entre os dias 23 e 24 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-08234/2026.