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Foi ao médico ou votou nas eleições 2026? As ações que podem ajudar na prova de vida do INSS

Cruzamento de dados permite ao instituto confirmar que beneficiários estão vivos sem exigir, em muitos casos, uma ida específica ao banco



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17:19

Portal Meu INSS concentra consultas e serviços previdenciários que podem ser acessados pelo computador sem necessidade de deslocamento até uma agência Crédito: (Foto: INSS/Gov.br)

A prova de vida do INSS mudou de lógica. Em vez de depender sempre de uma ida ao banco ou de um procedimento feito exclusivamente para esse fim, o instituto passou a recorrer a informações que já aparecem em diferentes bases públicas para confirmar que o beneficiário continua vivo.

Na prática, atividades comuns podem deixar registros úteis para essa checagem. Votar, atualizar documentos, passar por atendimento de saúde ou realizar operações com identificação biométrica estão entre as situações que podem contribuir para a comprovação.

Isso não significa, porém, que qualquer atividade cotidiana substitua automaticamente a prova de vida. O INSS analisa o conjunto de informações disponíveis e, quando encontra dados recentes e suficientes, pode dispensar o cidadão de fazer um procedimento separado apenas para confirmar sua existência.

Prova de vida do INSS 1 de 5

Voto pode ajudar

A participação em eleições está entre os registros que podem ser aproveitados pelo governo. Ao votar, o cidadão gera uma informação oficial vinculada à própria identificação, que pode ser considerada no cruzamento de dados.

Esse registro, sozinho, não resolve todos os casos. O instituto verifica outras informações disponíveis antes de concluir que a comprovação foi realizada.

Saúde também gera dados

Atendimentos realizados na rede pública ou conveniada podem entrar nessa análise. Vacinação e perícia médica também deixam registros associados ao cidadão.

O que importa, nesses casos, é a existência de uma informação recente e identificada em uma base que possa ser consultada. Por isso, ir ao médico não equivale automaticamente a fazer a prova de vida, mas pode fornecer um dos elementos utilizados pelo INSS.

Documentos entram na conta

Renovar a CNH, emitir ou atualizar documentos oficiais e passar por procedimentos que envolvam biometria também pode gerar informações úteis para a verificação.

Essas situações têm em comum a identificação do cidadão e a criação de registros oficiais recentes. A atualização do Cadastro Único também pode fazer parte desse conjunto quando realizada de acordo com as regras do programa.

Biometria ganha espaço

Operações bancárias feitas com reconhecimento biométrico ajudam a mostrar como o procedimento mudou. Em vez de obrigar o beneficiário a comparecer ao banco exclusivamente para provar que está vivo, o sistema pode aproveitar uma identificação feita durante outra operação.

O mesmo raciocínio vale para o recebimento de benefício com biometria e para outros serviços em que o usuário precisa comprovar a própria identidade.

Nesse cenário, a biometria ganha peso porque reduz dúvidas sobre quem realizou a operação.

Imposto de Renda conta

A declaração do Imposto de Renda também pode fazer parte das informações analisadas pelo INSS. O registro pode ser considerado quando o beneficiário aparece como titular ou como dependente.

Esse mecanismo reforça a lógica da prova de vida automática: em vez de depender de uma única ação, o governo reúne dados de diferentes origens para verificar se há elementos suficientes para a confirmação.

Qualquer acesso vale?

Não.

Entrar em um site ou aplicativo público, por si só, não significa que aquele acesso será usado na prova de vida. Para ter utilidade no processo, a informação precisa estar entre as bases consideradas e permitir a identificação adequada do cidadão.

Por isso, não é correto assumir que qualquer atividade realizada pela internet confirma automaticamente que o beneficiário está vivo.

É preciso fazer algo?

Se o INSS já encontrou informações suficientes, em geral não há necessidade de fazer uma prova de vida separada. A situação pode ser consultada pelos canais oficiais do instituto.

Quando os dados disponíveis não bastam, o beneficiário pode receber orientação para regularizar a comprovação. Nesses casos, o ideal é conferir a comunicação diretamente nos canais oficiais e desconfiar de mensagens que solicitem senha, dados bancários ou pagamento.