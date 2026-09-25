Foi convocado para ser mesário? Veja quantos dias de folga o trabalhador tem direito nas Eleições 2026

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Perla Ribeiro
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 05:10
Com o primeiro turno das Eleições 2026 marcado para 4 de outubro, empresas e trabalhadores já precisam se preparar para uma situação que se repete a cada eleição: a convocação de funcionários para atuar como mesários. Além do trabalho no dia da votação, a participação pode envolver treinamento e garantir dias de folga posteriormente, sem prejuízo do salário. O eventual segundo turno está marcado para 25 de outubro.
Nas Eleições Gerais de 2022, mais de 1,7 milhão de mesários atuaram em todo o país. Para 2026, as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelecem que, a cada dia de convocação e efetiva participação nos trabalhos eleitorais, são concedidos dois dias de folga, sem prejuízo da remuneração ou de outras vantagens.
Mesários: atribuições e vantagens
O treinamento também entra nessa conta. De acordo com a regulamentação do TSE, a conclusão da capacitação, seja presencial ou a distância, síncrona ou assíncrona, é considerada um dia de convocação e garante dois dias de folga. O TSE informa ainda que quem concluir o treinamento e atuar nos dois turnos poderá acumular seis dias de folga.
Para esclarecer as principais dúvidas de trabalhadores e empresas, Patricia Suzuki, diretora de RH da Redarbor Brasil, detentora da Catho, reuniu orientações sobre os direitos de quem é convocado e os cuidados que o setor de Recursos Humanos deve adotar.