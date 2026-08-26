'Foi o próprio Osmarzinho': conheça história de jingle político cheio de acusações que viralizou e foi parar na Justiça

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:18
Um jingle produzido durante uma campanha eleitoral de 2016 voltou a circular nas redes sociais e levou o ex-prefeito de Cocal dos Alves, no Piauí, Osmar de Sousa Vieira, conhecido como Osmarzinho, a recorrer à Justiça. A música, que reúne acusações contra o político e familiares, passou a ser compartilhada em vídeos e publicações nas plataformas digitais.
O conteúdo foi criado durante a disputa pela Prefeitura de Cocal dos Alves em 2016, quando Osmar concorreu contra Ivan, do PDT. Na época, a música era reproduzida em carros de som pelas ruas do município.
Osmar, de 57 anos, é comerciante e administrou Cocal dos Alves entre 2017 e 2024, em dois mandatos pelo PT. Ele não disputa a eleição atualmente. A família, no entanto, permanece na política. O sobrinho Wodson Vieira, também filiado ao PT, foi eleito prefeito em 2024. Já Rubens Vieira, irmão de Osmar, concorre à reeleição para deputado estadual no Piauí.
Uma integrante da campanha de Osmar em 2016 afirmou que a divulgação do jingle provocou tensão durante a disputa eleitoral. "Na época, foi muito trumático. Hoje em dia é engraçado, é uma música chiclete, mas só para quem não sabe da história", relatou ao portal Extra.
Na época, a oposição foi obrigada a divulgar uma retratação nas mesmas localidades onde a música havia sido reproduzida. A medida teria sido determinada pela Justiça eleitoral após a campanha de Osmar contestar as acusações.
Naquele ano, Osmar venceu a eleição municipal por uma diferença de 151 votos. Ele obteve 51,73% dos votos, contra 48,27% do adversário.
Acusações citadas na música
A letra atribui à família de Osmarzinho supostos desvios de recursos da Educação, menciona processos e faz referências a obras públicas, empréstimos e outros episódios envolvendo o político e seus familiares.
Entre os trechos da música estão perguntas como "Quem roubou os 19 milhões da educação?" e "Quem responde oito processos, inclusive um com morte?". A letra também menciona um suposto empréstimo não quitado a um tio, a morte de um fazendeiro e obras de pavimentação que não teriam sido executadas.
A integrante da campanha ouvida sobre o caso afirmou que as acusações reunidas na música tinham como objetivo atingir Osmar e seus familiares durante a disputa eleitoral.
"O jingle mistura tudo, para atribuir problemas à família do Osmar. A música cita ainda que ele ficou sem pagar um tio, que roubou o pai para compar castanhas: ninguém sabe de onde tiraram isso. É fofoca de político, um queimando o outro."
O pai de Osmar, Valdemar Vieira, agricultor conhecido como Valdemarzinho, também é citado na música. Ele mantinha um armazém onde comercializava castanhas.
Decisão judicial determina remoção
Com a nova repercussão do jingle, Osmar obteve uma decisão judicial para retirar das redes sociais conteúdos que reproduzem a gravação.
A juíza Elvanice Pereira de Sousa Frota Gomes, da 4ª Vara Cível da Comarca de Teresina, determinou que Meta e Facebook, responsáveis pelo Instagram, e a Bytedance Brasil, ligada ao TikTok, tornem indisponíveis as publicações que veiculam o áudio.
As empresas têm 24 horas, contadas a partir da intimação, para cumprir a determinação. A decisão também estabelece que o áudio não seja reutilizado. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 5 mil.
Procurada, a Meta informou que "não vai se manifestar sobre o caso". Até a última atualização, não havia resposta do TikTok nem manifestação de Ivan, adversário de Osmar na eleição de 2016.
Conheça os candidatos à presidência de 2026
Outros jingles
O jingle de Osmarzinho não é o único produzido em disputas eleitorais a ganhar uma nova onda de repercussão nas redes sociais. Nos últimos anos, músicas políticas antigas voltaram a circular e foram transformadas em memes, vídeos e conteúdos compartilhados por internautas.
Entre os casos está uma música satírica da eleição de 2020 em Ipanguaçu (RN), que fazia críticas ao então prefeito Valderedo Bertoldo. Outro jingle, em ritmo de forró, também voltou a viralizar ao reunir provocações e acusações contra o político Paulo Barreto e seus familiares.