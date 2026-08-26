POLÍTICA

'Foi o próprio Osmarzinho': conheça história de jingle político cheio de acusações que viralizou e foi parar na Justiça

Música de campanha já tem 10 anos, mas voltou a sugir nas redes sociais e inspirou paródias

Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:18

Jingle falando de Osmarzinho, de 2016, está viralizado Crédito: Reprodução

Um jingle produzido durante uma campanha eleitoral de 2016 voltou a circular nas redes sociais e levou o ex-prefeito de Cocal dos Alves, no Piauí, Osmar de Sousa Vieira, conhecido como Osmarzinho, a recorrer à Justiça. A música, que reúne acusações contra o político e familiares, passou a ser compartilhada em vídeos e publicações nas plataformas digitais.

O conteúdo foi criado durante a disputa pela Prefeitura de Cocal dos Alves em 2016, quando Osmar concorreu contra Ivan, do PDT. Na época, a música era reproduzida em carros de som pelas ruas do município.

Osmar, de 57 anos, é comerciante e administrou Cocal dos Alves entre 2017 e 2024, em dois mandatos pelo PT. Ele não disputa a eleição atualmente. A família, no entanto, permanece na política. O sobrinho Wodson Vieira, também filiado ao PT, foi eleito prefeito em 2024. Já Rubens Vieira, irmão de Osmar, concorre à reeleição para deputado estadual no Piauí.

O jingle mais engraçado até agora. O brasileiro é criativo ? pic.twitter.com/jNy1vWWw7Q — George Marques ?? (@GeorgMarques) August 23, 2026

Uma integrante da campanha de Osmar em 2016 afirmou que a divulgação do jingle provocou tensão durante a disputa eleitoral. "Na época, foi muito trumático. Hoje em dia é engraçado, é uma música chiclete, mas só para quem não sabe da história", relatou ao portal Extra.

Na época, a oposição foi obrigada a divulgar uma retratação nas mesmas localidades onde a música havia sido reproduzida. A medida teria sido determinada pela Justiça eleitoral após a campanha de Osmar contestar as acusações.

Naquele ano, Osmar venceu a eleição municipal por uma diferença de 151 votos. Ele obteve 51,73% dos votos, contra 48,27% do adversário.

Acusações citadas na música

A letra atribui à família de Osmarzinho supostos desvios de recursos da Educação, menciona processos e faz referências a obras públicas, empréstimos e outros episódios envolvendo o político e seus familiares.

Entre os trechos da música estão perguntas como "Quem roubou os 19 milhões da educação?" e "Quem responde oito processos, inclusive um com morte?". A letra também menciona um suposto empréstimo não quitado a um tio, a morte de um fazendeiro e obras de pavimentação que não teriam sido executadas.

A integrante da campanha ouvida sobre o caso afirmou que as acusações reunidas na música tinham como objetivo atingir Osmar e seus familiares durante a disputa eleitoral.

"O jingle mistura tudo, para atribuir problemas à família do Osmar. A música cita ainda que ele ficou sem pagar um tio, que roubou o pai para compar castanhas: ninguém sabe de onde tiraram isso. É fofoca de político, um queimando o outro."

O pai de Osmar, Valdemar Vieira, agricultor conhecido como Valdemarzinho, também é citado na música. Ele mantinha um armazém onde comercializava castanhas.

Decisão judicial determina remoção

Com a nova repercussão do jingle, Osmar obteve uma decisão judicial para retirar das redes sociais conteúdos que reproduzem a gravação.

A juíza Elvanice Pereira de Sousa Frota Gomes, da 4ª Vara Cível da Comarca de Teresina, determinou que Meta e Facebook, responsáveis pelo Instagram, e a Bytedance Brasil, ligada ao TikTok, tornem indisponíveis as publicações que veiculam o áudio.

As empresas têm 24 horas, contadas a partir da intimação, para cumprir a determinação. A decisão também estabelece que o áudio não seja reutilizado. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 5 mil.

Procurada, a Meta informou que "não vai se manifestar sobre o caso". Até a última atualização, não havia resposta do TikTok nem manifestação de Ivan, adversário de Osmar na eleição de 2016.

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Outros jingles

O jingle de Osmarzinho não é o único produzido em disputas eleitorais a ganhar uma nova onda de repercussão nas redes sociais. Nos últimos anos, músicas políticas antigas voltaram a circular e foram transformadas em memes, vídeos e conteúdos compartilhados por internautas.