TRABALHO

Folga após o 1º turno beneficia servidores e mesários; veja quem tem direito ao repouso

Portaria do TRE-BA suspende expediente no tribunal, enquanto regramento eleitoral garante dois dias de dispensa no trabalho para cada dia de convocação de mesários

Mariana Rios

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:02

Sede do TRE-BA, em Salvador Crédito: TRE-BA

Servidores da Justiça Eleitoral da Bahia terão o expediente suspenso na segunda-feira (5 de outubro), dia seguinte ao primeiro turno das Eleições 2026. A medida foi determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) por meio da Portaria nº 1.636, publicada nesta segunda-feira (28).

A suspensão vale para as unidades da Justiça Eleitoral em todo o estado e ocorre após a realização do primeiro turno, marcado para domingo (4). Segundo o TRE-BA, a decisão considera a necessidade de garantir o repouso semanal remunerado dos servidores, já que o cronograma de atividades relacionadas à eleição compromete o descanso na semana anterior ao pleito.

A portaria também estabelece que os prazos que começarem ou terminarem em 5 de outubro serão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.

Algumas unidades funcionarão

Apesar da suspensão do expediente, quatro unidades do TRE-BA deverão permanecer abertas das 12h às 18h na segunda-feira (5):

Assessoria Especial da Diretoria-Geral;

Centro Integrado de Inteligência em Propaganda Eleitoral;

Núcleo de Apoio aos Juízes de Garantias;

Coordenadoria de Comunicação Social.

A determinação foi assinada pelo presidente do TRE-BA, desembargador Maurício Kertzman Szporer.

Mesárias e mesários convocados

Já quem atua como mesário tem direito a dois dias de folga no trabalho para cada dia de convocação pela Justiça Eleitoral, sem qualquer prejuízo no salário.

Mesários: atribuições e vantagens 1 de 4

O benefício vale para trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público e abrange tanto o dia da votação quanto os dias de treinamento presencial ou on-line.