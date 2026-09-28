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Folga após o 1º turno beneficia servidores e mesários; veja quem tem direito ao repouso

Portaria do TRE-BA suspende expediente no tribunal, enquanto regramento eleitoral garante dois dias de dispensa no trabalho para cada dia de convocação de mesários

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:02

CENTRO DE DECISÕES: Sede do TRE-BA, em Salvador, coordena a regularização de milhões de eleitores baianos; agendamento para atendimento presencial pode ser feito pelo portal oficial
Sede do TRE-BA, em Salvador Crédito: TRE-BA

Servidores da Justiça Eleitoral da Bahia terão o expediente suspenso na segunda-feira (5 de outubro), dia seguinte ao primeiro turno das Eleições 2026. A medida foi determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) por meio da Portaria nº 1.636, publicada nesta segunda-feira (28).

A suspensão vale para as unidades da Justiça Eleitoral em todo o estado e ocorre após a realização do primeiro turno, marcado para domingo (4). Segundo o TRE-BA, a decisão considera a necessidade de garantir o repouso semanal remunerado dos servidores, já que o cronograma de atividades relacionadas à eleição compromete o descanso na semana anterior ao pleito.

A portaria também estabelece que os prazos que começarem ou terminarem em 5 de outubro serão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.

Algumas unidades funcionarão

Apesar da suspensão do expediente, quatro unidades do TRE-BA deverão permanecer abertas das 12h às 18h na segunda-feira (5):

Assessoria Especial da Diretoria-Geral;

Centro Integrado de Inteligência em Propaganda Eleitoral;

Núcleo de Apoio aos Juízes de Garantias;

Coordenadoria de Comunicação Social.

A determinação foi assinada pelo presidente do TRE-BA, desembargador Maurício Kertzman Szporer.

Mesárias e mesários convocados

Já quem atua como mesário tem direito a dois dias de folga no trabalho para cada dia de convocação pela Justiça Eleitoral, sem qualquer prejuízo no salário.

Mesários: atribuições e vantagens

Os mesários são responsáveis por toda a parte burocrática nas eleições, como o ordenamento e orientação aos eleitores por Guilherme Paganotto/TRE-TO
Eles têm atribuições diferentes nos locais de votação, de acordo com suas funções: ‘presidente’, ‘1º mesário’, ‘2º mesário’, ‘1º secretário’ e ‘suplente’ por Frenando Frazão/Agência Brasil
Treinamentos são feitos antes das eleições, de maneira presencial e também virtual; na Bahia, as capacitações começaram dia 17 de agosto por José Cruz/Agência Brasil
A cada dia trabalhado, incluindo os dias de capacitação, são concedidos dois dias de folga, e o TRE oferece auxílio-alimentação de R$ 65 nesta eleição. A atuação como mesário também pode ser usada como critério de desempate em concursos públicos e contabilizada como carga horária complementar para universitários por Tânia Rêgo/Agência Brasil
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Os mesários são responsáveis por toda a parte burocrática nas eleições, como o ordenamento e orientação aos eleitores por Guilherme Paganotto/TRE-TO

O benefício vale para trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público e abrange tanto o dia da votação quanto os dias de treinamento presencial ou on-line.

As datas de usufruto devem ser alinhadas diretamente com o empregado. 

Tags:

Trabalho Folga Eleições 2026

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