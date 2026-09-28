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Mariana Rios
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:02
Servidores da Justiça Eleitoral da Bahia terão o expediente suspenso na segunda-feira (5 de outubro), dia seguinte ao primeiro turno das Eleições 2026. A medida foi determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) por meio da Portaria nº 1.636, publicada nesta segunda-feira (28).
A suspensão vale para as unidades da Justiça Eleitoral em todo o estado e ocorre após a realização do primeiro turno, marcado para domingo (4). Segundo o TRE-BA, a decisão considera a necessidade de garantir o repouso semanal remunerado dos servidores, já que o cronograma de atividades relacionadas à eleição compromete o descanso na semana anterior ao pleito.
A portaria também estabelece que os prazos que começarem ou terminarem em 5 de outubro serão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.
Apesar da suspensão do expediente, quatro unidades do TRE-BA deverão permanecer abertas das 12h às 18h na segunda-feira (5):
Assessoria Especial da Diretoria-Geral;
Centro Integrado de Inteligência em Propaganda Eleitoral;
Núcleo de Apoio aos Juízes de Garantias;
Coordenadoria de Comunicação Social.
A determinação foi assinada pelo presidente do TRE-BA, desembargador Maurício Kertzman Szporer.
Já quem atua como mesário tem direito a dois dias de folga no trabalho para cada dia de convocação pela Justiça Eleitoral, sem qualquer prejuízo no salário.
Mesários: atribuições e vantagens
O benefício vale para trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público e abrange tanto o dia da votação quanto os dias de treinamento presencial ou on-line.
As datas de usufruto devem ser alinhadas diretamente com o empregado.