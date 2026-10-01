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'Fugiu do debate como foge das suas responsabilidades de governador do estado', diz ACM Neto sobre Jerônimo

Declaração do candidato do União Brasil aconteceu durante comício na noite desta quarta-feira (30) em Santo Estevão

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09:08

Durante comício em Santo Estevão, nesta quarta-feira (30), Neto afirmou que o adversário foge do debate e de suas responsabilidades à frente do governo estadual.
Durante comício em Santo Estevão, nesta quarta-feira (30), Neto afirmou que o adversário foge do debate e de suas responsabilidades à frente do governo estadual. Crédito: Divulgação

O candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) voltou a criticar a ausência do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no debate da TV Bahia, que aconteceu nesta terça-feira (29). Durante comício em Santo Estevão, nesta quarta-feira (30), Neto afirmou que o adversário foge do debate e de suas responsabilidades à frente do governo estadual.

“Eu estava lá sozinho. Havia do meu lado um púlpito com o nome Jerônimo Rodrigues e ele fugiu do debate como foge das suas responsabilidades de governador do estado”, afirmou.

Com as ausências de Jerônimo e de Ronaldo Mansur (PSOL), que sofreu um acidente de carro, a emissora realizou uma entrevista com Neto.

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No comício, o candidato do União Brasil também afirmou que tem sido alvo de ataques do grupo do governador nesta reta final da campanha. Segundo ele, a ofensiva reflete o temor dos adversários diante do desejo de mudança dos baianos.

“Quero agradecer a Deus, porque Ele tem me dado uma capacidade de resistir a muitas coisas. Confesso a vocês que, em 47 anos de vida e em toda a minha trajetória política, já vivi todo tipo de situação, mas nunca imaginei que nós fôssemos chegar a um nível de ataques, agressões e mentiras tão grande como chegamos no final dessa campanha política”, declarou.

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