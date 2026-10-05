ELEIÇÕES 2026

Fundo Partidário e tempo de TV: PSOL, PDT, Avante e Solidariedade ficam abaixo da cláusula de barreira

Regra leva em consideração tanto a votação nacional obtida pelos partidos quanto a distribuição territorial desse desempenho pelo país

Millena Marques

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 15:58

O Congresso Nacional Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

Cinco legendas e federações partidárias ficaram abaixo dos requisitos exigidos pela cláusula de barreira nas eleições de 2026: a federação PSOL/Rede, o PDT, o Avante, o Missão e a federação Renovação Solidária, formada por PRD e Solidariedade.

Apesar de terem conseguido eleger representantes para a Câmara dos Deputados, as siglas não alcançaram os índices mínimos de desempenho eleitoral estabelecidos pela legislação. A regra leva em consideração tanto a votação nacional obtida pelos partidos quanto a distribuição territorial desse desempenho pelo país.

Criada para reduzir a fragmentação partidária, a cláusula de barreira determina quais partidos terão acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão. O não cumprimento dos critérios não afeta os mandatos conquistados nas urnas nem impede o funcionamento das legendas.

Os dez deputados federais mais votados em 2026 1 de 10

Nas eleições deste ano, os partidos e federações precisavam atender a pelo menos uma das duas exigências previstas. A primeira delas era conquistar 2,5% dos votos válidos para deputado federal em todo o país, alcançando simultaneamente pelo menos 1,5% dos votos válidos em nove unidades da Federação. A segunda alternativa consistia em eleger, no mínimo, 13 deputados federais distribuídos por ao menos nove estados e o Distrito Federal.