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Fundo Partidário e tempo de TV: PSOL, PDT, Avante e Solidariedade ficam abaixo da cláusula de barreira

Regra leva em consideração tanto a votação nacional obtida pelos partidos quanto a distribuição territorial desse desempenho pelo país

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 15:58

Com mais de 14 mil servidores e uma estrutura de apoio que supera países como EUA e Reino Unido, o custo administrativo aqui é bilionário.
O Congresso Nacional Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

Cinco legendas e federações partidárias ficaram abaixo dos requisitos exigidos pela cláusula de barreira nas eleições de 2026: a federação PSOL/Rede, o PDT, o Avante, o Missão e a federação Renovação Solidária, formada por PRD e Solidariedade.

Apesar de terem conseguido eleger representantes para a Câmara dos Deputados, as siglas não alcançaram os índices mínimos de desempenho eleitoral estabelecidos pela legislação. A regra leva em consideração tanto a votação nacional obtida pelos partidos quanto a distribuição territorial desse desempenho pelo país.

Criada para reduzir a fragmentação partidária, a cláusula de barreira determina quais partidos terão acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão. O não cumprimento dos critérios não afeta os mandatos conquistados nas urnas nem impede o funcionamento das legendas.

Os dez deputados federais mais votados em 2026

Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados
Lucas Pavanato (PL-SP) — 3.038.438 votos por Reprodução Instagram
Erika Hilton (PSOL-SP) — 1.596.472 votos por Câmara dos Deputados/Reprodução
André Fernandes (PL-CE) — 684.372 votos por Divulgação
Sâmia Bomfim (PSOL-SP) — 583.107 votos por Divulgação
Julia Zanatta (PL-SC) — 560.223 votos por Câmara dos Deputados
Ana Elisa (PT-MG) — 524.219 votos por Divulgação
Kim Kataguiri (Missão-SP) — 520.071 votos por Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Tabata Amaral (PSB-SP) — 476.383 votos por Divulgação
Jeffrey Chiquini (Novo-PR) — 425.399 votos por Divulgação
1 de 10
Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

Nas eleições deste ano, os partidos e federações precisavam atender a pelo menos uma das duas exigências previstas. A primeira delas era conquistar 2,5% dos votos válidos para deputado federal em todo o país, alcançando simultaneamente pelo menos 1,5% dos votos válidos em nove unidades da Federação. A segunda alternativa consistia em eleger, no mínimo, 13 deputados federais distribuídos por ao menos nove estados e o Distrito Federal.

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No caso da federação PSOL/Rede, o percentual nacional de votos foi alcançado. No entanto, a federação não conseguiu atingir o índice mínimo de 1,5% em nove unidades da Federação, chegando a esse patamar em apenas oito. O resultado mais apertado ocorreu no Espírito Santo, onde faltaram 185 votos para que a legenda alcançasse a marca necessária e completasse o requisito de distribuição nacional previsto na regra.

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Eleições 2026

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