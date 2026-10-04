PAPEL INSTITUCIONAL

Ganha salário? Tem cargo oficial? O que a lei diz sobre a função de primeira-dama no Brasil

De quebra de protocolo com violão no Catete a proibições do STF, entenda até onde vai o papel do cônjuge do presidente, governador ou prefeito e o que a Constituição permite

Flavia Azevedo

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 13:00

Afinal, qual é a função real da primeira-dama? Crédito: Thainá Dayube

Quem é casada com o chefe do Executivo costuma receber visitas oficiais, inaugurar obras, discursar em eventos institucionais e liderar grandes campanhas sociais. Essa visibilidade constante explica a dúvida que volta a cada posse nos governos municipal, estadual e federal. Afinal, qual é a função da esposa do presidente, do governador ou do prefeito? A resposta é simples. Ela faz o que a tradição acumulou ao longo dos anos e o que a legislação permite, sendo que a lista das permissões legais é bem menor do que a das expectativas do público.

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A expressão First Lady nasceu nos Estados Unidos no século XIX, impulsionada pela cobertura da imprensa sobre as recepcionistas oficiais da Casa Branca, e aos poucos ganhou o mundo. Quando a pessoa eleita para chefiar o governo é uma mulher casada com um homem, ou quando o governante é um homem casado com outro homem, a convenção adotada pela diplomacia é o uso do termo primeiro-cavalheiro. Nos dois casos, a denominação tem caráter puramente protocolar. O título não cria nenhum posto na estrutura da administração pública, não confere estabilidade e não dá direito a remuneração ou aposentadoria pagas pelo Estado.

Do costume ao trabalho social

No Brasil, essa atuação pública tomou forma ao longo da República com mulheres que transformaram os palácios governamentais em espaços de projeção social e cultural. Um dos episódios mais emblemáticos ocorreu com Nair de Teffé, esposa do marechal Hermes da Fonseca, presidente da República entre 1910 e 1914. Artista plástica de renome que assinava suas caricaturas sob o pseudônimo Rian, ela abriu mão da carreira artística ao se casar em 1913.

Em 7 de novembro de 1914, no encerramento do mandato do marido, Nair chocou a elite aristocrática ao tocar violão no Palácio do Catete durante a recepção diplomática oficial, apresentando a música "Corta-Jaca", um maxixe composto por Chiquinha Gonzaga. O episódio gerou um inflamado discurso de repúdio do então senador Rui Barbosa no Plenário do Senado, incomodado com a entrada da música popular urbana nos salões da Presidência, o que acabou marcando a história como um momento pioneiro de diplomacia cultural e quebra de protocolos.

Três décadas mais tarde, Darcy Vargas, esposa de Getúlio Vargas, presidente do Brasil nos períodos de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954, deu um contorno definitivo à associação do papel com a assistência pública. Em 28 de agosto de 1942, no contexto da Segunda Guerra Mundial, ela organizou e liderou a fundação da Legião Brasileira de Assistência. O Decreto-Lei 4.830, publicado em outubro daquele mesmo ano, declarou a entidade como uma sociedade civil privada de utilidade pública destinada a amparar as famílias dos soldados brasileiros enviados ao combate.

Hoje, o repertório de atuação segue uma linha parecida em praticamente todo o país. A primeira-dama ou o primeiro-cavalheiro representa o governante em solenidades quando solicitados, recebe delegações internacionais, visita creches, hospitais e asilos, além de apadrinhar campanhas sociais. Toda essa agenda ocorre por praxe institucional, sem que exista qualquer dever legal ou punição caso o cônjuge opte por manter uma rotina estritamente privada.

O que a lei diz

O campo de atuação sofre limitações jurídicas bem delimitadas. A Súmula Vinculante 13, editada pelo Supremo Tribunal Federal em 2008, veda a nomeação de cônjuge, companheiro ou parentes até o terceiro grau da autoridade nomeante para cargos em comissão, de confiança ou funções gratificadas em toda a administração pública. O plenário do STF consolidou a interpretação de que essa proibição afasta os cargos de natureza estritamente política, a exemplo de ministérios e secretarias municipais ou estaduais.

No entanto, para que uma primeira-dama ou primeiro-cavalheiro assuma o comando formal de uma secretaria ou de um programa público, é exigida a publicação de um ato oficial de nomeação no Diário Oficial, com assunção de responsabilidades administrativas e prestação de contas aos órgãos de controle. O engajamento informal e voluntário em ações sociais não se confunde com a ocupação desse tipo de cargo.

Na esfera política e cívica, o cônjuge do chefe do Executivo conserva os seus direitos fundamentais de cidadão. Tem liberdade para emitir opiniões sobre assuntos públicos, filiar-se a partidos políticos, discursar em comícios e subir em palanques durante períodos eleitorais. A restrição mais severa incide sobre o uso da máquina administrativa e está prevista no artigo 37, parágrafo primeiro, da Constituição Federal de 1988. O dispositivo estabelece que a publicidade dos órgãos públicos deve ter caráter exclusivamente educativo, informativo ou de orientação social. A regra proíbe que portais oficiais, redes sociais do governo ou verbas públicas de comunicação divulguem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal do governante, de seus familiares ou de servidores públicos.

Dúvidas sobre o custeio de viagens, o tamanho da equipe de assessores de apoio e o uso de transporte oficial por cônjuges motivam periodicamente a apresentação de projetos de lei no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais. Essas propostas buscam fixar regras de transparência sobre despesas do Estado em agendas de representação pública. Enquanto essas iniciativas não são convertidas em leis específicas, o desempenho da primeira-dama e do primeiro-cavalheiro no Brasil continua funcionando como sempre funcionou, guiado pelos costumes da sociedade e pelos princípios gerais do direito administrativo.