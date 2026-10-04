Ganha salário? Tem cargo oficial? O que a lei diz sobre a função de primeira-dama no Brasil

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Flavia Azevedo
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 13:00
Quem é casada com o chefe do Executivo costuma receber visitas oficiais, inaugurar obras, discursar em eventos institucionais e liderar grandes campanhas sociais. Essa visibilidade constante explica a dúvida que volta a cada posse nos governos municipal, estadual e federal. Afinal, qual é a função da esposa do presidente, do governador ou do prefeito? A resposta é simples. Ela faz o que a tradição acumulou ao longo dos anos e o que a legislação permite, sendo que a lista das permissões legais é bem menor do que a das expectativas do público.
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A expressão First Lady nasceu nos Estados Unidos no século XIX, impulsionada pela cobertura da imprensa sobre as recepcionistas oficiais da Casa Branca, e aos poucos ganhou o mundo. Quando a pessoa eleita para chefiar o governo é uma mulher casada com um homem, ou quando o governante é um homem casado com outro homem, a convenção adotada pela diplomacia é o uso do termo primeiro-cavalheiro. Nos dois casos, a denominação tem caráter puramente protocolar. O título não cria nenhum posto na estrutura da administração pública, não confere estabilidade e não dá direito a remuneração ou aposentadoria pagas pelo Estado.
No Brasil, essa atuação pública tomou forma ao longo da República com mulheres que transformaram os palácios governamentais em espaços de projeção social e cultural. Um dos episódios mais emblemáticos ocorreu com Nair de Teffé, esposa do marechal Hermes da Fonseca, presidente da República entre 1910 e 1914. Artista plástica de renome que assinava suas caricaturas sob o pseudônimo Rian, ela abriu mão da carreira artística ao se casar em 1913.
Em 7 de novembro de 1914, no encerramento do mandato do marido, Nair chocou a elite aristocrática ao tocar violão no Palácio do Catete durante a recepção diplomática oficial, apresentando a música "Corta-Jaca", um maxixe composto por Chiquinha Gonzaga. O episódio gerou um inflamado discurso de repúdio do então senador Rui Barbosa no Plenário do Senado, incomodado com a entrada da música popular urbana nos salões da Presidência, o que acabou marcando a história como um momento pioneiro de diplomacia cultural e quebra de protocolos.
Três décadas mais tarde, Darcy Vargas, esposa de Getúlio Vargas, presidente do Brasil nos períodos de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954, deu um contorno definitivo à associação do papel com a assistência pública. Em 28 de agosto de 1942, no contexto da Segunda Guerra Mundial, ela organizou e liderou a fundação da Legião Brasileira de Assistência. O Decreto-Lei 4.830, publicado em outubro daquele mesmo ano, declarou a entidade como uma sociedade civil privada de utilidade pública destinada a amparar as famílias dos soldados brasileiros enviados ao combate.
Hoje, o repertório de atuação segue uma linha parecida em praticamente todo o país. A primeira-dama ou o primeiro-cavalheiro representa o governante em solenidades quando solicitados, recebe delegações internacionais, visita creches, hospitais e asilos, além de apadrinhar campanhas sociais. Toda essa agenda ocorre por praxe institucional, sem que exista qualquer dever legal ou punição caso o cônjuge opte por manter uma rotina estritamente privada.
O campo de atuação sofre limitações jurídicas bem delimitadas. A Súmula Vinculante 13, editada pelo Supremo Tribunal Federal em 2008, veda a nomeação de cônjuge, companheiro ou parentes até o terceiro grau da autoridade nomeante para cargos em comissão, de confiança ou funções gratificadas em toda a administração pública. O plenário do STF consolidou a interpretação de que essa proibição afasta os cargos de natureza estritamente política, a exemplo de ministérios e secretarias municipais ou estaduais.
No entanto, para que uma primeira-dama ou primeiro-cavalheiro assuma o comando formal de uma secretaria ou de um programa público, é exigida a publicação de um ato oficial de nomeação no Diário Oficial, com assunção de responsabilidades administrativas e prestação de contas aos órgãos de controle. O engajamento informal e voluntário em ações sociais não se confunde com a ocupação desse tipo de cargo.
Na esfera política e cívica, o cônjuge do chefe do Executivo conserva os seus direitos fundamentais de cidadão. Tem liberdade para emitir opiniões sobre assuntos públicos, filiar-se a partidos políticos, discursar em comícios e subir em palanques durante períodos eleitorais. A restrição mais severa incide sobre o uso da máquina administrativa e está prevista no artigo 37, parágrafo primeiro, da Constituição Federal de 1988. O dispositivo estabelece que a publicidade dos órgãos públicos deve ter caráter exclusivamente educativo, informativo ou de orientação social. A regra proíbe que portais oficiais, redes sociais do governo ou verbas públicas de comunicação divulguem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal do governante, de seus familiares ou de servidores públicos.
Dúvidas sobre o custeio de viagens, o tamanho da equipe de assessores de apoio e o uso de transporte oficial por cônjuges motivam periodicamente a apresentação de projetos de lei no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais. Essas propostas buscam fixar regras de transparência sobre despesas do Estado em agendas de representação pública. Enquanto essas iniciativas não são convertidas em leis específicas, o desempenho da primeira-dama e do primeiro-cavalheiro no Brasil continua funcionando como sempre funcionou, guiado pelos costumes da sociedade e pelos princípios gerais do direito administrativo.
Por @flaviaazevedoalmeida