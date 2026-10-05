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Garotinho desiste de recurso no TSE e pode garantir vitória de Douglas Ruas no primeiro turno

Desistência ocorreu nesta segunda-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 15:23

Anthony Garotinho
Anthony Garotinho Crédito: Renato Araújo/Arquivo Agência Brasil

O candidato ao governo do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (Republicanos) desistiu do recurso apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o indeferimento de sua candidatura ao governo do estado. A desistência ocorreu nesta segunda-feira (5). As informações são do g1.

Com essa decisão, o resultado da eleição no Rio de Janeiro pode ser alterado, e Douglas Ruas (PL) pode ser eleito ainda no primeiro turno.

No termo de desistência, protocolado às 14h09, a defesa de Garotinho informou que a decisão é "livre, expressa, consciente e irretratável". Os advogados citam o artigo 998 do Código de Processo Civil e afirmam que o candidato pode desistir do recurso a qualquer momento, sem a necessidade de concordância das demais partes.

Veja onde haverá 2º turno para governador e quem são os candidatos

Acre: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). Mailza teve 218.760 votos (49,76%) e Rick, 141.859 (32,27%) por Divulgação
Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL). Aziz com 841.846 votos (40,63%) e Maria do Carmo com 507.335 (24,49%) por Divulgação
Dustrito Federal: Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT). Celina com 825.530 (49.93%) e Leandro, 569.930 (34,47%). por Divulgação
DF: Celina teve 825.530 (49.93%) dos votos válidos por Divulgação
DF: Leandro Grass (PT) teve 569.930 (34,47%) dos votos válidos por Divulgação
Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar o segundo turno no Espírito Santo. Pazolini obteve 49,65% dos votos válidos e Ferraço ficou com 34,06% por Divulgação
Rio de Janeiro: Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD). Ruas obteve 49,27% dos votos válidos e Paes com 42,76% por Divulgação
Rio Grande do Norte: Allyson (União) e Cadu de Lula (PT). Allyson obteve 733.089 dos votos válidos (36,94%) e Cadu, 718.300 (36,16%) por Divulgação
Tocantins: Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB). Professora Dorinha com 386.260 dos votos válidos (45,52%) e Vicentinho Jr com 372.848 (43,94%) por Divulgação
1 de 9
Acre: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). Mailza teve 218.760 votos (49,76%) e Rick, 141.859 (32,27%) por Divulgação

O resultado da eleição, no entanto, ainda depende da formalização da desistência e de uma eventual retotalização dos votos pela Justiça Eleitoral.

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No último domingo (4), Douglas Ruas obteve 4.271.199 votos (49,27%), enquanto Eduardo Paes (PSD), segundo colocado, recebeu 3.706.984 votos (42,76%). Já Garotinho teve 274.411 votos (3,17%).

Sem os votos de Garotinho, Douglas Ruas ultrapassaria os 50% dos votos válidos necessários para vencer a eleição no primeiro turno.

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