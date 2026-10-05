ELEIÇÕES

Garotinho desiste de recurso no TSE e pode garantir vitória de Douglas Ruas no primeiro turno

Desistência ocorreu nesta segunda-feira (5)

Millena Marques

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 15:23

Anthony Garotinho Crédito: Renato Araújo/Arquivo Agência Brasil

O candidato ao governo do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (Republicanos) desistiu do recurso apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o indeferimento de sua candidatura ao governo do estado. A desistência ocorreu nesta segunda-feira (5). As informações são do g1.

Com essa decisão, o resultado da eleição no Rio de Janeiro pode ser alterado, e Douglas Ruas (PL) pode ser eleito ainda no primeiro turno.

No termo de desistência, protocolado às 14h09, a defesa de Garotinho informou que a decisão é "livre, expressa, consciente e irretratável". Os advogados citam o artigo 998 do Código de Processo Civil e afirmam que o candidato pode desistir do recurso a qualquer momento, sem a necessidade de concordância das demais partes.

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O resultado da eleição, no entanto, ainda depende da formalização da desistência e de uma eventual retotalização dos votos pela Justiça Eleitoral.

No último domingo (4), Douglas Ruas obteve 4.271.199 votos (49,27%), enquanto Eduardo Paes (PSD), segundo colocado, recebeu 3.706.984 votos (42,76%). Já Garotinho teve 274.411 votos (3,17%).