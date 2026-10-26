'MADURA E FORTALECIDA'

Gilmar Mendes diz que eleições no Brasil são exemplo para o mundo

Ministro do STF destacou o respeito à vontade popular, a participação dos eleitores e a importância do diálogo entre os Poderes após o segundo turno

Mariana Rios

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 13:18

Ministro Gilmar Mendes Crédito: Victor Piemonte/STF

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que o segundo turno das eleições brasileiras foi um exemplo para o mundo. Em publicação na rede social X, na noite de domingo (25), ele destacou a participação dos eleitores e classificou a democracia brasileira como madura e fortalecida.

“O respeito à vontade popular é o alicerce do Estado Democrático de Direito. Em um pleito marcado por disputas acirradas, o protagonismo foi inteiramente do eleitor”, escreveu o ministro.

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Gilmar Mendes também afirmou que o país registrou os menores percentuais de abstenções e de votos brancos ou nulos dos últimos anos. Para ele, os números evidenciam “a vitalidade, a força e a maturidade da democracia brasileira”.

Na publicação, o ministro defendeu a união e o compromisso institucional após o encerramento da disputa eleitoral. Segundo ele, o desenvolvimento do país depende do fortalecimento das instituições, da independência e harmonia entre os Poderes e do diálogo respeitoso entre forças políticas adversárias.

“Encerrado o ápice das disputas político-eleitorais, é tempo de união, responsabilidade e compromisso institucional”, afirmou.

O ministro também agradeceu aos servidores da Justiça Eleitoral, mesários e demais profissionais que atuaram no processo eleitoral, ressaltando a contribuição deles para garantir o exercício do direito ao voto.