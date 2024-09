ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Giovani Damico participa da sabatina do CORREIO nesta quinta-feira

Candidato do PCB é o terceiro a participar da série de sabatinas do jornal CORREIO

Da Redação

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 05:00

Giovani Damico (PCB) Crédito: Divulgação

O candidato do PCB, Giovani Damico, é o terceiro a participar da série de sabatinas do CORREIO com os postulantes ao Palácio Thomé de Souza. A entrevista acontecerá nesta quinta-feira (12).

Giovani Damico tem 32 anos, é geógrafo e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Ele é professor da rede básica de ensino do estado.

A sabatina, que será conduzida pelos editores Donaldson Gomes e Rodrigo Daniel Silva, terá duração de 1 hora e será transmitida no Instagram e no Youtube do jornal, a partir das 18 horas.

A ordem das sabatinas foi definida em reunião com os assessores dos candidatos no dia 6 de agosto. Kleber Rosa (PSOL) será sabatinado na sexta-feira (13). Eslane Paixão (UP) na próxima segunda-feira (16), e Geraldo Júnior (MDB) no dia 20 de setembro.

Os candidatos Victor Marinho (PSTU) e Bruno Reis (União Brasil) foram sabatinados, respectivamente, na segunda-feira (9) e quarta-feira (11).