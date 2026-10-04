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Giovanna Lancellotti presencia morte de eleitor durante votação e desabafa: 'Atendimento médico demorou 1h30 para chegar'

Homem de 62 anos passou mal enquanto aguardava para votar na Barra da Tijuca, no Rio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:14

Giovanna Lancellotti
Giovanna Lancellotti Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Giovanna Lancellotti presenciou a morte de um homem de 62 anos neste domingo (4), enquanto aguardava para votar em uma sessão eleitoral na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu durante o primeiro turno das Eleições 2026.

Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), o homem passou mal em um dos corredores do local de votação. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou atendimento, mas ele morreu às 12h43.

Casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David

Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casam no Cristo Redentor por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti e Gabriel David por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casam no Cristo Redentor por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casam no Cristo Redentor por Reprodução/Instagram
Os noivos Giovanna Lancellotti e Gabriel David trocam beijos ao som de Jorge Aragão por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti e Gabriel David curtem ensaio da Beija-Flor por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti lança o buquê em festa de casamento por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casam no Cristo Redentor por Reprodução/Instagram
Jorge Aragão se apresentou no casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David por Reprodução/Instagram
Fran Castro, noiva de Miguel Rômulo, pegou o buquê lançado por Giovanna Lancellotti por Reprodução/Instagram
Atriz Fran Castro, noiva de Miguel Rômulo, pegou o buquê lançado por Giovanna Lancellotti por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casam no Cristo Redentor por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casam no Cristo Redentor por Divulgação/André Nicolau
Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casam no Cristo Redentor por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casam no Cristo Redentor por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casam no Cristo Redentor por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti e Gabriel David tiveram a presença de Boni na cerimônia por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casam no Cristo Redentor por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casam no Cristo Redentor por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casam no Cristo Redentor por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casam no Cristo Redentor por Reprodução/Instagram
Gabriel David e sua mãe, Fabiola David, em seu casamento com Giovanna Lancellotti por Reprodução/Instagram
Bolo de casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casam no Cristo Redentor por Reprodução/Instagram
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Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casam no Cristo Redentor por Reprodução/Instagram

Giovanna estava na mesma sessão eleitoral para votar e comentou o episódio nas redes sociais. A atriz afirmou que o eleitor passou mal próximo a ela e criticou a demora para a chegada do atendimento médico. "Foi do meu lado. Foi horrível, o atendimento médico demorou uma hora e meia para chegar", relatou.

A causa da morte ainda era tratada de forma preliminar. A informação inicial apontava para uma possível parada cardíaca enquanto o homem aguardava para votar, mas não havia confirmação definitiva sobre o que provocou a morte. 

O corpo do homem foi retirado do espaço de votação. Até o momento, a identidade dele não foi divulgada.

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Giovanna Lancellotti

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