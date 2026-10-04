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Giovanna Lancellotti presencia morte de eleitor durante votação e desabafa: 'Atendimento médico demorou 1h30 para chegar'

Homem de 62 anos passou mal enquanto aguardava para votar na Barra da Tijuca, no Rio

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:14

Giovanna Lancellotti Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Giovanna Lancellotti presenciou a morte de um homem de 62 anos neste domingo (4), enquanto aguardava para votar em uma sessão eleitoral na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu durante o primeiro turno das Eleições 2026.

Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), o homem passou mal em um dos corredores do local de votação. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou atendimento, mas ele morreu às 12h43.

Casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David 1 de 24

Giovanna estava na mesma sessão eleitoral para votar e comentou o episódio nas redes sociais. A atriz afirmou que o eleitor passou mal próximo a ela e criticou a demora para a chegada do atendimento médico. "Foi do meu lado. Foi horrível, o atendimento médico demorou uma hora e meia para chegar", relatou.

A causa da morte ainda era tratada de forma preliminar. A informação inicial apontava para uma possível parada cardíaca enquanto o homem aguardava para votar, mas não havia confirmação definitiva sobre o que provocou a morte.