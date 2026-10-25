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Gol nega cancelamento em massa de voos para o Nordeste e confirma um voo suspenso para Salvador

Denúncias nas redes sociais apontaram que centenas de eleitores teriam sido afetados; companhia atribuiu cancelamento a problemas técnicos e anunciou voo extra



Mariana Rios

Agência Brasil

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 14:02

Gol Linhas Aéreas Crédito: Reprodução

A Gol negou ter cancelado voos em massa que sairiam de Porto Alegre com destino ao Nordeste neste sábado (25), em meio a denúncias nas redes sociais de que centenas de eleitores teriam sido prejudicados. Segundo a companhia, apenas um voo, com destino a Salvador, foi cancelado no Aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha.

Em nota, a empresa informou que o voo G3 1979, que faria o trajeto entre Porto Alegre e Salvador, foi cancelado após a aeronave apresentar problemas técnicos. Os passageiros afetados foram reacomodados em outros voos, com opções de partida no sábado (24) e neste domingo (25).

A companhia também anunciou um voo extra, com saída prevista para a 1h deste domingo, entre Porto Alegre e Salvador. Segundo a Gol, as medidas adotadas tiveram como prioridade a segurança dos passageiros.