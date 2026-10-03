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Guia da urna: o que fazer antes, durante e depois da votação

Saiba o que levar, a ordem dos cargos, quantos números digitar e o que acontece se você errar ao apertar algum botão

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 05:00

Urna eletrônica que será utilizada no dia 4 de outubro
Urna eletrônica que será utilizada no dia 4 de outubro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O que levar, quais números digitar e o que fazer se errar na urna? No dia da eleição, dúvidas simples podem aparecer justamente na hora de votar. Para ajudar o eleitor a chegar à seção preparado, este guia reúne as principais regras, explica o passo a passo da votação e mostra a ordem dos cargos, os tipos de voto e a função de cada botão da urna.

Antes de votar

- Data e horário: o 1º turno é no domingo, 4 de outubro de 2026, das 8h às 17h (horário local). Se houver 2º turno, será em 25 de outubro.

- O que levar: documento oficial com foto (RG, CNH, passaporte etc.) ou o e-Título no celular. O título de papel é opcional.

- Cola é permitida: o eleitor pode levar anotações com os números dos candidatos.

- Celular: é proibido dentro da cabine de votação.

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Passo a passo do voto

1. Identificação: na mesa, o eleitor apresenta o documento com foto. O mesário confere o nome na lista de votação.

2. Liberação da urna: o mesário habilita a urna no terminal, por biometria (digital) ou digitando o número do título. O mesário não vê em quem o eleitor votou.

3. Cabine: o eleitor entra na cabine, sozinho, e vota. O voto é secreto, e a urna não é conectada à internet.

4. Digitação do número: o eleitor digita o número do candidato nas teclas numéricas. Conforme digita, aparecem na tela a foto, o nome e o partido.

5. Conferência: o eleitor confere se os dados na tela correspondem ao candidato escolhido.

6. Confirmação: se estiver certo, aperta CONFIRMA. Se errou, aperta CORRIGE e digita de novo.

7. Próximo cargo: após confirmar, a urna passa automaticamente para o cargo seguinte, repetindo os passos 4 a 6.

8. Fim da votação: depois do último cargo, a tela mostra a palavra FIM e a urna emite um sinal sonoro. O voto está registrado.

9. Saída: o eleitor sai da cabine, assina o caderno de votação (ou confirma presença pelo sistema) e pode pedir o comprovante de votação ao mesário.

Ordem dos cargos e quantidade de números (2026)

A ordem na urna é esta:

1º. Deputado federal: 4 dígitos (2 do partido + 2 do candidato).

2º. Deputado estadual (ou distrital, no DF): 5 dígitos (2 do partido + 3 do candidato).

3º. Senador: 3 dígitos. Em 2026 são duas vagas por estado, então o eleitor vota duas vezes, em dois candidatos diferentes (1º e 2º voto).

4º. Governador: 2 dígitos.

5º. Presidente da República: 2 dígitos.

Tipos de candidato e de voto

- Cargos majoritários (presidente, governador, senador): vence quem tem mais votos. Presidente e governador têm 2º turno se nenhum candidato passar de 50% dos votos válidos. Senador não tem 2º turno.

- Cargos proporcionais (deputado federal e estadual): as vagas são distribuídas entre os partidos conforme a votação total deles, e depois ocupadas pelos candidatos mais votados de cada partido.

- Voto no candidato: o eleitor digita o número completo.

- Voto de legenda (só para deputados): o eleitor digita apenas os 2 números do partido. O voto vai para o partido, não para um candidato específico.

- Voto em branco: o eleitor não escolhe ninguém, apertando BRANCO e depois CONFIRMA.

- Voto nulo: o eleitor digita um número que não existe. A urna mostra "Número errado" ou "Candidato inexistente", e o eleitor confirma mesmo assim. Não existe tecla "anular".

- Efeito dos brancos e nulos: não entram nos votos válidos e não elegem ninguém.

Explicação de cada botão da urna

- Teclas numéricas (0 a 9): servem para digitar o número do candidato ou do partido. A tecla 5 tem um ponto em relevo, que orienta eleitores com deficiência visual.

- BRANCO (tecla branca): registra voto em branco para o cargo que está na tela. Depois dela, é preciso apertar CONFIRMA.

- CORRIGE (tecla laranja): apaga o que foi digitado e permite recomeçar o voto naquele cargo. Só funciona antes de confirmar.

- CONFIRMA (tecla verde): finaliza o voto naquele cargo. Depois de apertada, o voto não pode ser alterado.

Dicas e pontos de atenção

- Só aperte CONFIRMA depois de conferir a foto, o nome e o partido na tela.

- Se perceber que errou depois de confirmar um cargo, não há como voltar. Por isso a conferência antes é essencial.

- Eleitores com deficiência visual podem usar fone de ouvido com áudio, disponível na seção eleitoral.

- Quem precisar de ajuda pode ser acompanhado por uma pessoa de confiança na cabine, com aviso prévio ao presidente da mesa.

- Se o eleitor estiver fora do domicílio eleitoral e não votar, deve justificar a ausência pelo e-Título ou na própria seção no dia da eleição.

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