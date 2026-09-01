ELEIÇÃO

Herdeiro da Gerdau destina R$ 100 mil para campanha de Nikolas Ferreira

Presidente do conselho da Gerdau, André Johannpeter fez doação pessoal de R$ 100 mil para financiar a reeleição do deputado mineiro

Metrópoles

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 08:23

Nikolas Ferreira Crédito: Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

O presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau, André Bier Johannpeter, fez uma doação pessoal de R$ 100 mil para financiar a campanha à reeleição do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Membro da quinta geração da família fundadora do grupo siderúrgico, Johannpeter ocupou o cargo de CEO global da companhia entre 2007 e 2017. O empresário integrou a Seleção Brasileira de hipismo, que conquistou medalhas de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, e Sydney, em 2000.