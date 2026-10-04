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Homem morre após passar mal dentro de seção eleitoral durante votação

José Roberto da Silva, de 68 anos, estava em uma escola de Cupira quando sofreu o mal-estar; atendimento do Samu foi acionado, mas vítima já estava morta

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12:27

Homem morre após passar mal dentro de seção eleitoral durante votação
Homem morre após passar mal dentro de seção eleitoral durante votação Crédito: Reprodução

Um homem de 68 anos morreu após passar mal dentro de uma seção eleitoral na manhã deste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições, no município de Cupira, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como José Roberto da Silva e estava na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal no momento do ocorrido.

Segundo informações da Secretaria de Saúde de Cupira, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada assim que o homem passou mal. Quando os profissionais chegaram à escola, porém, José Roberto já estava sem vida. A ocorrência provocou a suspensão temporária da votação na seção eleitoral. O espaço precisou ser isolado até que o corpo fosse retirado do local, enquanto as demais atividades eleitorais na escola seguiram conforme os procedimentos determinados pelas autoridades.

Polícia foi acionada

A Polícia Militar também foi chamada e realizou o isolamento da área. O corpo permaneceu no local até a chegada de uma equipe do Instituto de Medicina Legal (IML), responsável pelos procedimentos de remoção. Até a última atualização, a Polícia Civil de Pernambuco não havia divulgado detalhes sobre as circunstâncias da morte. Também não havia sido informada a causa do mal-estar que levou o eleitor a morrer dentro da escola.

O caso aconteceu durante a manhã, enquanto ele exercia o direito de voto. As circunstâncias da morte deverão ser esclarecidas a partir dos procedimentos realizados pelas autoridades responsáveis.

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